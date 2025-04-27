Tuyển Thực tập sinh Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu

Mức lương 1 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 34, Bạch Đằng, Phường 2, Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

Hỗ trợ viết bài và xuất bản nội dung chất lượng, hấp dẫn, phù hợp với yêu cầu của công ty để đăng tải trên website và các nền tảng khác nhằm tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO).

Hỗ trợ nghiên cứu và chọn lọc từ khóa phù hợp nhằm tăng cường khả năng xếp hạng trên các công cụ tìm kiếm như Google.

Cập nhật xu hướng SEO và thuật toán mới nhất của Google để liên tục cải tiến nội dung và phương pháp tối ưu.

Hỗ trợ theo dõi và phân tích hiệu quả SEO của các nội dung đã đăng thông qua các công cụ như Google Analytics, Google Search Console.

Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3 - 4 chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí, Công nghệ thông tin, các ngành liên quan hoặc các khoá học SEO.

Có kiến thức trong lĩnh vực Content SEO.

Hiểu biết cơ bản về các yếu tố SEO on-page và các công cụ hỗ trợ phân tích từ khoá và content: Semrush, Ahref, Keywordtool, Chat GPT,..)

Cẩn thận, tỉ mỉ, và có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm.

Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp thực tập Hỗ trợ dấu mộc thực tập (Nếu cần)

Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả

Tham gia event, team-building

Được tổ chức sinh nhật + tặng quà

Được nghỉ lễ theo lịch nhà nước và thưởng tiền (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, trung thu, 20/10,...)

Môi trường sáng tạo, năng động

Lộ trình trở thành nhân viên chính thức rõ ràng

Cơ hội thăng tiến theo sự phát triển của doanh nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.