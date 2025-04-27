Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LMD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 147 Nguyễn Văn Bá, Bình Thọ, Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh

Xây dựng và sáng tạo nội dung trên các nền tảng: Website, Facebook, Zalo, Youtube, Tiktok....

Thực hiện các hoạt động tăng độ nhận diện, thương hiệu, và dịch vụ

Nghiên cứu dịch vụ, phân khúc khách hàng trên thị trường

Cập nhật các thông tin hoặc xu hướng mới nhất

Hỗ trợ thiết kế cho các bài đăng

Tham gia xây dựng đề xuất các kế hoạch cho các hoạt động truyền thông

Thực hiện các công việc theo phân công của quản lý

Yêu Cầu Công Việc

Là sinh viên năm 4 hoặc chuẩn bị ra trường

Yêu thích và có định hướng theo ngành Marketing

Ưu tiên ứng viên biết sử dụng các phần mềm chỉnh sửa hình ảnh (Canva, photoshop, AI,...)

Kỹ năng sử dụng tin học văn phòng (google sheet, excel).

Năng động, nhanh nhẹn, có tinh thần ham học hỏi và có trách nhiệm cao, biết làm chủ trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LMD Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp thực tập 1.500.000 đồng/ tháng

Được đào tạo thêm các kiến thức và kĩ năng thực tiễn ngành marketing

Được xác nhận và đóng dấu mộc để thực hiện báo cáo thực tập

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập.

Cơ hội trải nghiệm, giao lưu, tạo mối quan hệ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LMD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.