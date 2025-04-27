Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LMD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LMD
- Hồ Chí Minh: 147 Nguyễn Văn Bá, Bình Thọ, Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Xây dựng và sáng tạo nội dung trên các nền tảng: Website, Facebook, Zalo, Youtube, Tiktok....
Thực hiện các hoạt động tăng độ nhận diện, thương hiệu, và dịch vụ
Nghiên cứu dịch vụ, phân khúc khách hàng trên thị trường
Cập nhật các thông tin hoặc xu hướng mới nhất
Hỗ trợ thiết kế cho các bài đăng
Tham gia xây dựng đề xuất các kế hoạch cho các hoạt động truyền thông
Thực hiện các công việc theo phân công của quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu thích và có định hướng theo ngành Marketing
Ưu tiên ứng viên biết sử dụng các phần mềm chỉnh sửa hình ảnh (Canva, photoshop, AI,...)
Kỹ năng sử dụng tin học văn phòng (google sheet, excel).
Năng động, nhanh nhẹn, có tinh thần ham học hỏi và có trách nhiệm cao, biết làm chủ trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LMD Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo thêm các kiến thức và kĩ năng thực tiễn ngành marketing
Được xác nhận và đóng dấu mộc để thực hiện báo cáo thực tập
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập.
Cơ hội trải nghiệm, giao lưu, tạo mối quan hệ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LMD
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI