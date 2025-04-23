Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Vạn Luật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Block A, Tòa Centana, số 36 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, TP. HCM, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Tiếp nhận và xử lý hồ sơ khách hàng.

Hỗ trợ luật sư trong quá trình giải quyết vụ việc.

Đại diện khách hàng thực hiện các dịch vụ.

Viết bài luật

Kinh nghiệm: không yêu cầu

Giới tính: không yêu cầu

Đối tượng: sinh viên Luật năm 3 và năm 4, các bạn mới tốt nghiệp

Ưu tiên bạn có tính cách tích cực, có xe máy và tham gia nhiều hoạt động xã hội.

Tại Công ty TNHH Vạn Luật Thì Được Hưởng Những Gì

Được tiếp cận các hồ sơ, vụ việc thực tế.

Được tham gia hội thảo về trao đổi chuyên môn, kỹ năng.

Được áp dụng chế độ thực tập sinh: trợ cấp xăng xe, ăn uống khi làm việc.

Được ưu tiên giữ lại làm việc chính thức khi ra trường.

Được đào tạo nâng cao kiến thức và kỹ năng.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và hiện đại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Vạn Luật

