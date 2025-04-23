Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Vạn Luật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty TNHH Vạn Luật
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Block A, Tòa Centana, số 36 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, TP. HCM, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp nhận và xử lý hồ sơ khách hàng.
Hỗ trợ luật sư trong quá trình giải quyết vụ việc.
Đại diện khách hàng thực hiện các dịch vụ.
Viết bài luật
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: không yêu cầu
Giới tính: không yêu cầu
Đối tượng: sinh viên Luật năm 3 và năm 4, các bạn mới tốt nghiệp
Ưu tiên bạn có tính cách tích cực, có xe máy và tham gia nhiều hoạt động xã hội.
Tại Công ty TNHH Vạn Luật Thì Được Hưởng Những Gì
Được tiếp cận các hồ sơ, vụ việc thực tế.
Được tham gia hội thảo về trao đổi chuyên môn, kỹ năng.
Được áp dụng chế độ thực tập sinh: trợ cấp xăng xe, ăn uống khi làm việc.
Được ưu tiên giữ lại làm việc chính thức khi ra trường.
Được đào tạo nâng cao kiến thức và kỹ năng.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và hiện đại.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Vạn Luật
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
