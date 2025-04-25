Tuyển Thực tập sinh Công Ty TNHH QuestX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công Ty TNHH QuestX
- Hồ Chí Minh: 28 Mai Chí Thọ, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tham gia trực tiếp vào việc lên concept, thiết kế giao diện UI và nghiên cứu UX, đề xuất tính năng nhằm mục tiêu tối ưu trải nghiệm người dùng, tăng tỷ lệ chuyển đổi thông qua các sản phẩm chính của công ty như: website giới thiệu doanh nghiệp, website bán hàng (E-commerce), website ứng dụng, phần mềm quản lý và App di động…theo yêu cầu từ khách hàng.
Trao đổi và trình bày ý tưởng với khách hàng theo đúng quy trình làm việc của công ty.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng tốt các phần mềm thiết kế như Figma (bắt buộc) , Illustrator, Photoshop, Adobe XD (không bắt buộc);
Có kinh nghiệm làm việc trong mảng Graphic Design và thiết kế keyvisual là lợi thế rất lớn;
Có thể làm Motion Figma Design để xử lý hiệu ứng động là lợi thế rất lớn;
Tại Công Ty TNHH QuestX Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung và thân thiện.
Nghỉ lễ theo quy định của Luật lao động hiện hành và theo quy định của Công ty.
Được học hỏi và hướng dẫn từ những người có kinh nghiệm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH QuestX
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
