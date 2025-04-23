Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH TM DV GTV SEO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu

Mức lương 1 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 91 đường số 6, KDC Cityland Park Hills, Phường 10, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

Chăm sóc khách hàng, theo dõi tiến độ dự án sau khi đội ngũ BD ký hợp đồng bao gồm các công việc: báo cáo hàng tháng, quản lý tiến độ công việc cụ thể theo kế hoạch,....

Giữ vai trò làm cầu nối thông tin giữa khách hàng và team nội bộ (SEO, Content) trong suốt quá trình triển khai dự án. Bao gồm tổ chức các cuộc họp giữa 02 team để thống nhất nguyên tắc phối hợp công việc, báo cáo hiện trạng và giải pháp/kế hoạch tiếp theo. Hoặc truyền tải thông tin thông qua các group làm việc nội bộ và group làm việc khách hàng.

Đánh giá hiệu quả và báo cáo kết quả dự án cho khách hàng hàng tháng.

Phối hợp bộ phận kế toán trong việc thu hồi công nợ khách hàng hằng tháng.

Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai dự án (nếu có) nhằm hài hòa quyền lợi giữa khách hàng và công ty.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các khách hàng hiện có để upsale trong quá trình triển khai dự án hoặc sau khi hoàn thành dự án.

Báo cáo cho Account Manager phụ trách về tiến độ công việc.

Các công việc khác hỗ trợ team hoặc theo yêu cầu của Quản lý,…

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên Tốt nghiệp/ sắp tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Quản Trị kinh doanh (Ưu tiên các trường ĐH Kinh Tế, ĐH Kinh Tế Luật, ĐH Ngoại Thương, ĐH Quốc tế …).

Có kinh nghiệm một trong những kinh nghiệm về chăm sóc khách hàng, quản lý dự án, sale là một lợi thế.

Có kiến thức & đam mê ngành Marketing và kinh doanh.

Ham học hỏi những kiến thức mới, sẵn sàng dành thời gian học những khóa học để phát triển kiến thức ngành SEO tại GTV.

Khả năng làm việc độc lập, chủ động trong công việc.

Tuân thủ quy trình, luôn duy trì tư duy tích cực, kỷ luật bản thân tốt.

Kỹ năng lắng nghe, giao tiếp tốt, chân thành, thẳng thắn, nhiệt tình.

Kỹ năng quản lý và sắp xếp thời gian.

Thành thạo trình bày văn bản, email, vi tính văn phòng (Excel, Word, Powerpoint/ Canva…).

Tiếng Anh: TOEIC 600+ hoặc IELTs 5.5+.

Có laptop riêng.

Tại CÔNG TY TNHH TM DV GTV SEO Thì Được Hưởng Những Gì

Được training các nghiệp vụ CSKH, kinh doanh, quản lý dự án, SEO, Inbound Marketing.

Được training về mindset, kỹ năng mềm và kỹ năng quản lý thời gian.

Trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ chăm sóc khách hàng & kinh doanh.

Lộ trình: Thực tập 3 tháng → Học việc 2 tháng → Thử việc 2 tháng → Ký HĐLĐ chính thức (Mức lương 8,5 – 10 triệu đồng/tháng, mỗi năm tăng lương 02 lần)

Bạn sẽ cảm nhận rõ bản thân phát triển và lột xác qua từng tháng/ từng giai đoạn công việc.

Môi trường làm việc thẳng thắn, minh bạch, đặt con người làm trọng tâm.

Làm việc với các 9x năng động, sáng tạo, hỗ trợ đồng đội hết mình.

Phụ cấp thực tập (03 tháng): Từ 500.000 đ - 3.000.000 đồng/tháng (Tùy kỹ năng & kinh nghiệm). (Công ty có dấu mộc sau thực tập).

Học việc (02 tháng): 3.500.000 đồng/tháng & có cơ hội ký HĐLĐ thử việc, chính thức tại GTV.

Các quyền lợi khác khi ký được HĐLĐ chính thức:

Thu nhập khi ký HĐLĐ chính thức: 8,5 triệu – 10 triệu đồng/tháng.

HĐLĐ chính thức

8,5 triệu – 10 triệu đồng/tháng.

Thưởng nóng khi doanh thu công ty đạt và vượt kế hoạch.

Tham dự team building (02 lần/năm); du lịch (01 lần/năm), khám sức khỏe tổng quát (01 lần/năm).

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, Lương tháng 13, Thưởng lễ Tết…

Ngày phép hưởng lương: 14 – 16 ngày phép/năm (bao gồm các dịp Teambuilding, du lịch), nghỉ thứ 7 & chủ nhật; phái nữ được nghỉ phép thêm 0,5 ngày/tháng, nghỉ lễ tết theo Luật.

Cơ hội thăng tiến liên tục dựa trên năng lực & thành tích của bạn (Tại GTV đã có rất nhiều nhân sự thăng tiến từ thực tập lên Senior chỉ trong vòng 02 năm làm việc).

(Tại GTV đã có rất nhiều nhân sự thăng tiến từ thực tập lên Senior chỉ trong vòng 02 năm làm việc).

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần (Nghỉ thứ 7, Chủ nhật). Đối với thực tập & học việc, nếu bạn còn đi học sẽ được sắp xếp lịch nghỉ theo lịch học.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM DV GTV SEO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin