Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần iCheck làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 8, Đường 20, Khu đô thị Him lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Tìm kiếm và phát triển tập khách hàng Doanh nghiệp tiềm năng phù hợp với dịch vụ, giải pháp mà iCheck cung cấp.

Thực hiện Telesales tư vấn và chăm sóc khách hàng để xây dựng và cải thiện sản phẩm, dịch vụ ngày càng hoàn thiện.

Xử lý nhanh chóng những phản hồi từ phía khách hàng

Hỗ trợ các công việc khác có liên quan đến Sales

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên năm 3, 4 ưu tiên làm fulltime

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt.

Thích tự học, tìm tòi, nghiên cứu, học hỏi những cái mới.

Có khát vọng, thích chinh phục thử thách, khám phá năng lực và giới hạn của bản thân.

Kiên trì, khả năng chịu áp lực trong công việc.

Có laptop cá nhân

Tại Công ty cổ phần iCheck Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp: 3.000.000 VNĐ/tháng + Thưởng hiệu suất + Hoa hồng

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức

Hỗ trợ số liệu và dấu mộc thực tập

Được đào tạo bài bản trong môi trường chuyên nghiệp – thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần iCheck

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin