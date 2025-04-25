Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần iCheck làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty cổ phần iCheck
- Hồ Chí Minh: Số 8, Đường 20, Khu đô thị Him lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Tìm kiếm và phát triển tập khách hàng Doanh nghiệp tiềm năng phù hợp với dịch vụ, giải pháp mà iCheck cung cấp.
Thực hiện Telesales tư vấn và chăm sóc khách hàng để xây dựng và cải thiện sản phẩm, dịch vụ ngày càng hoàn thiện.
Xử lý nhanh chóng những phản hồi từ phía khách hàng
Hỗ trợ các công việc khác có liên quan đến Sales
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt.
Thích tự học, tìm tòi, nghiên cứu, học hỏi những cái mới.
Có khát vọng, thích chinh phục thử thách, khám phá năng lực và giới hạn của bản thân.
Kiên trì, khả năng chịu áp lực trong công việc.
Có laptop cá nhân
Tại Công ty cổ phần iCheck Thì Được Hưởng Những Gì
3.000.000 VNĐ/tháng + Thưởng hiệu suất + Hoa hồng
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức
Hỗ trợ số liệu và dấu mộc thực tập
Được đào tạo bài bản trong môi trường chuyên nghiệp – thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần iCheck
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
