Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG
Mức lương
1 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 906 Lạc Long Quân, Phường 8, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 2 Triệu
Hỗ trợ nhập liệu chứng từ, hồ sơ xuất nhập khẩu
Xử lý số liệu xuất nhập khẩu, mua hàng
Hỗ trợ soạn thảo hồ sơ hải quan, xuất nhập khẩu
Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 2,3 các chuyên ngành Xuất nhập khẩu, Kinh tế quốc tế, QTKD, muốn trao dồi và học hỏi thêm về mảng xuất nhập khẩu
Tiếng Anh đọc hiểu tốt, tối thiểu TOEIC > 500 hoặc tương đương
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
Chăm chỉ, siêng năng
Thực tập tối thiểu 4 ngày/tuần
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ mộc dấu thực tập
Tiếp xúc công việc & môi trường làm việc thực tế
Được đào tạo, hướng dẫn công việc liên quan đến xuất nhập khẩu, chứng từ hải quan, thu mua hàng hóa
Hỗ trợ phụ cấp thực tập
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
