Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Mức lương 1 - 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 906 Lạc Long Quân, Phường 8, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc

Hỗ trợ nhập liệu chứng từ, hồ sơ xuất nhập khẩu

Xử lý số liệu xuất nhập khẩu, mua hàng

Hỗ trợ soạn thảo hồ sơ hải quan, xuất nhập khẩu

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên năm 2,3 các chuyên ngành Xuất nhập khẩu, Kinh tế quốc tế, QTKD, muốn trao dồi và học hỏi thêm về mảng xuất nhập khẩu

Tiếng Anh đọc hiểu tốt, tối thiểu TOEIC > 500 hoặc tương đương

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng

Chăm chỉ, siêng năng

Thực tập tối thiểu 4 ngày/tuần

Quyền Lợi

Hỗ trợ mộc dấu thực tập

Tiếp xúc công việc & môi trường làm việc thực tế

Được đào tạo, hướng dẫn công việc liên quan đến xuất nhập khẩu, chứng từ hải quan, thu mua hàng hóa

Hỗ trợ phụ cấp thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển

