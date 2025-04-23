Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH DU LỊCH SAIGON HOLIDAY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 7 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1009 Hoàng Sa, Phường 11, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh

Hỗ trợ kinh doanh du lịch:

Tìm hiểu và hỗ trợ xây dựng các chương trình tour du lịch (lịch trình, điểm đến, dịch vụ đi kèm).

Hỗ trợ tư vấn khách hàng qua điện thoại, email hoặc trực tiếp (dưới sự hướng dẫn của nhân viên chính thức).

Chuẩn bị tài liệu, báo giá, hợp đồng cho khách hàng theo mẫu có sẵn.

Hỗ trợ vận hành tour:

Phối hợp với các bộ phận để kiểm tra thông tin đặt dịch vụ (khách sạn, vé máy bay, nhà hàng, xe đưa đón, v.v.).

Theo dõi tiến độ tour và hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh trong khả năng.

Hỗ trợ hướng dẫn viên trong việc chuẩn bị tài liệu hoặc liên hệ với nhà cung cấp.

Nghiên cứu thị trường:

Thu thập thông tin về các điểm đến du lịch mới, xu hướng du lịch hiện tại.

Hỗ trợ phân tích phản hồi của khách hàng để cải thiện chất lượng dịch vụ.

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên năm cuối ngành Du lịch hoặc các ngành liên quan

Đam mê ngành du lịch, mong muốn học hỏi và phát triển trong lĩnh vực này.

Kỹ năng giao tiếp tốt, thân thiện, nhiệt tình.

Biết sử dụng tin học văn phòng cơ bản (Word, Excel, PowerPoint).

Không yêu cầu kinh nghiệm, nhưng cần tinh thần trách nhiệm và chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH SAIGON HOLIDAY Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ chi phí thực tập theo thỏa thuận.

Được đào tạo kỹ năng chuyên môn về du lịch từ các anh/chị giàu kinh nghiệm.

Cơ hội tham gia trải nghiệm thực tế tại các tour du lịch của công ty (nếu có).

Nhận giấy chứng nhận thực tập sau khi hoàn thành chương trình.

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức nếu thể hiện tốt trong thời gian thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH SAIGON HOLIDAY

