Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN CHỐNG LÃO HÓA TẾ BÀO DRIPCARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN CHỐNG LÃO HÓA TẾ BÀO DRIPCARE
- Hồ Chí Minh: Toà Jasmine 1,Số 200 đường 3/2, phường 12 0, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ tổ chức các khóa đào tạo nội bộ cho nhân viên (lên kế hoạch, chuẩn bị tài liệu, hậu cần,...)
Phối hợp làm việc với giảng viên nội bộ và bên ngoài để sắp xếp lịch đào tạo
Tham gia vào quá trình đánh giá hiệu quả đào tạo: thu thập phản hồi, tổng hợp báo cáo
Quản lý và cập nhật dữ liệu học viên, khóa học trên hệ thống
Hỗ trợ phát triển tài liệu đào tạo: slide, bài tập, video,...
Các công việc khác theo sự phân công của quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng giao tiếp tốt, chủ động, tỉ mỉ và có tinh thần học hỏi
Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là PowerPoint và Excel
Ưu tiên có kinh nghiệm tham gia tổ chức sự kiện, CLB, hoạt động đào tạo hoặc hỗ trợ đào tạo
Có thể thực tập full time T2 - T6 (8h30 - 18h)
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN CHỐNG LÃO HÓA TẾ BÀO DRIPCARE Thì Được Hưởng Những Gì
Đào tạo
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động
Có cơ hội học hỏi và phát triển các kỹ năng
Có xác nhận thực tập
Tham gia các hoạt động nội bộ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN CHỐNG LÃO HÓA TẾ BÀO DRIPCARE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
