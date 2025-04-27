Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN CHỐNG LÃO HÓA TẾ BÀO DRIPCARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Toà Jasmine 1,Số 200 đường 3/2, phường 12 0, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ tổ chức các khóa đào tạo nội bộ cho nhân viên (lên kế hoạch, chuẩn bị tài liệu, hậu cần,...)

Phối hợp làm việc với giảng viên nội bộ và bên ngoài để sắp xếp lịch đào tạo

Tham gia vào quá trình đánh giá hiệu quả đào tạo: thu thập phản hồi, tổng hợp báo cáo

Quản lý và cập nhật dữ liệu học viên, khóa học trên hệ thống

Hỗ trợ phát triển tài liệu đào tạo: slide, bài tập, video,...

Các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 4 hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh, Tâm lý học, Giáo dục,... hoặc các ngành liên quan

Có khả năng giao tiếp tốt, chủ động, tỉ mỉ và có tinh thần học hỏi

Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là PowerPoint và Excel

Ưu tiên có kinh nghiệm tham gia tổ chức sự kiện, CLB, hoạt động đào tạo hoặc hỗ trợ đào tạo

Có thể thực tập full time T2 - T6 (8h30 - 18h)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN CHỐNG LÃO HÓA TẾ BÀO DRIPCARE Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp

Đào tạo

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động

Có cơ hội học hỏi và phát triển các kỹ năng

Có xác nhận thực tập

Tham gia các hoạt động nội bộ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN CHỐNG LÃO HÓA TẾ BÀO DRIPCARE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.