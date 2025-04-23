Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GCW làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 1 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GCW
- Hồ Chí Minh: 75 đường 39 khu đô thị vạn phúc, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 1 Triệu
Đảm nhận công tác tuyển dụng
Tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng từ Hiring Manager các bộ phận, làm rõ chân dung và insights của ứng viên để xây dựng candidate persona.
Research thị trường, vẽ talent mapping và candidate journey.
Xây dựng competency & interview package cùng HR Leader.
Đăng tin tuyển dụng trên các kênh miễn phí/trả phí. Sourcing ứng viên từ nhiều nguồn khác nhau.
Gọi điện sơ vấn, tham gia phỏng vấn, tracking tiến độ xuyên suốt quá trình tuyển dụng.
Tư vấn cho Hiring Manager/HR Leader về quyết định tuyển dụng.
Đàm phán offer và deal lương với ứng viên.
Báo cáo và đánh giá tiến độ tuyển dụng các vị trí phụ trách với HR Leader định kỳ hàng tuần (hoặc khi có yêu cầu đột xuất).
Lên kế hoạch phát triển kênh Careers trên các kênh truyền thông đa phương tiện (Fanpage, Linkedin, Tiktok).
Thiết kế, sách tạo nội dung truyền thông thương hiệu nhà tuyển dụng
Tạo cầu nối – kết nối với các trường ĐH có chuyên ngành liên quan, và các khối ngành kinh tế => tạo nguồn cung ứng nhân sự dự bị
Với Mức Lương 1 - 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên thực tập sinh full-time và thích thực chiến, trải nghiệm thực tế.
Có kiến thức cơ bản về quy trình tuyển dụng.
Khả năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt.
Tinh thần học hỏi và trách nhiệm cao trong công việc.
Sử dụng thành thạo Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GCW Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ mộc và viết báo cáo thực tập hoặc báo cáo tốt nghiệp (nếu có)
Được đào tạo và hướng dẫn bởi các chuyên viên giàu kinh nghiệm.
Cơ hội tham gia vào các dự án thực tế và phát triển kỹ năng chuyên môn.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GCW
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
