Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 6 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING
Mức lương
3 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 01
- 03 đường 57B, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Bình Tân, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 6 Triệu
Trợ lý vận hành sàn thương mại điện tử
Các công việc liên quan đến sàn Thương mại điện tử
Hỗ trợ quản lý và vận hành gian hàng trên các sàn thương mại điện tử (Shopee, Lazada, Tiki,...).
Các công việc sếp giao
Với Mức Lương 3 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết tiếng Trung và có khả năng giao tiếp cơ bản, có thể trao đổi công việc đơn giản với khách hàng hoặc đối tác người Trung Quốc.
Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là các phần mềm như Word, Excel, PowerPoint và các công cụ hỗ trợ công việc hành chính.
Ứng viên sẽ được đào tạo bài bản về quy trình làm việc và kỹ năng chuyên môn trong suốt quá trình thực tập tại công ty.
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo về vận hành thương mại điện tử và các công cụ liên quan.
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp.
Hỗ trợ chi phí thực tập và phụ cấp (nếu có).
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức nếu đạt kết quả tốt trong kỳ thực tập.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
