Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 6 Triệu

Mức lương 3 - 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 01 - 03 đường 57B, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Bình Tân, Quận Bình Tân

Trợ lý vận hành sàn thương mại điện tử

Các công việc liên quan đến sàn Thương mại điện tử

Hỗ trợ quản lý và vận hành gian hàng trên các sàn thương mại điện tử (Shopee, Lazada, Tiki,...).

Các công việc sếp giao

Biết tiếng Trung và có khả năng giao tiếp cơ bản, có thể trao đổi công việc đơn giản với khách hàng hoặc đối tác người Trung Quốc.

Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là các phần mềm như Word, Excel, PowerPoint và các công cụ hỗ trợ công việc hành chính.

Ứng viên sẽ được đào tạo bài bản về quy trình làm việc và kỹ năng chuyên môn trong suốt quá trình thực tập tại công ty.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo về vận hành thương mại điện tử và các công cụ liên quan.

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp.

Hỗ trợ chi phí thực tập và phụ cấp (nếu có).

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức nếu đạt kết quả tốt trong kỳ thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING

