Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ NINJA làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ NINJA
Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 6, số 49 Trung Kính, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu
Thiết kế banner, logo cho web và fanpage nội bộ, hình ảnh cho sản phẩm.
Quay và biên tập các video ngắn cho các nền tảng như TikTok, Youtube.
Edit video Marketing
Xây dựng video viral cho thương hiệu Công ty
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 3-4 hoặc mới tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quảng cáo, tiếp thị,…
Biết sử dụng các phần mềm chỉnh sửa ảnh, video.
Có đam mê với đồ họa, quay dựng phim.
Tư duy thẩm mỹ tốt.
Có tính chủ động trong công việc.
Kỹ năng làm việc nhóm tốt và tuân thủ deadline công việc.
Biết sử dụng các phần mềm chỉnh sửa ảnh, video.
Có đam mê với đồ họa, quay dựng phim.
Tư duy thẩm mỹ tốt.
Có tính chủ động trong công việc.
Kỹ năng làm việc nhóm tốt và tuân thủ deadline công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ NINJA Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 3-5 triệu
Thưởng ngày lễ, tết,…
Có cơ hội review lên Thử việc, Chính thức
Làm việc trong môi trường trẻ trung, đề cao tính sáng tạo, phát triển năng lực
Thưởng ngày lễ, tết,…
Có cơ hội review lên Thử việc, Chính thức
Làm việc trong môi trường trẻ trung, đề cao tính sáng tạo, phát triển năng lực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ NINJA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI