Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ NINJA làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 6, số 49 Trung Kính, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Thiết kế banner, logo cho web và fanpage nội bộ, hình ảnh cho sản phẩm.

Quay và biên tập các video ngắn cho các nền tảng như TikTok, Youtube.

Edit video Marketing

Xây dựng video viral cho thương hiệu Công ty

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3-4 hoặc mới tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quảng cáo, tiếp thị,…

Biết sử dụng các phần mềm chỉnh sửa ảnh, video.

Có đam mê với đồ họa, quay dựng phim.

Tư duy thẩm mỹ tốt.

Có tính chủ động trong công việc.

Kỹ năng làm việc nhóm tốt và tuân thủ deadline công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ NINJA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 3-5 triệu

Thưởng ngày lễ, tết,…

Có cơ hội review lên Thử việc, Chính thức

Làm việc trong môi trường trẻ trung, đề cao tính sáng tạo, phát triển năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ NINJA

