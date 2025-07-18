Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH SOCOTEC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 575 Kim Mã, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

• Thực hiện kiểm tra tình trạng hoạt động của các thiết bị giám sát.

• Giao tiếp và phối hợp với khách hàng tại Pháp để cấu hình các cảm biến.

• Xử lý dữ liệu thô đã thu thập, phân tích dữ liệu để dự báo các vấn đề tiềm ẩn hoặc bất

thường.

• Chuẩn bị và gửi báo cáo định kỳ (ngày, tuần, tháng).

• Đảm bảo chất lượng dữ liệu theo yêu cầu của dự á

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Học tập trong các chuyên ngành thuộc xây dựng.

• Giao tiếp bằng tiếng Pháp (trình độ A2 hoặc cao hơn).

• Thành thạo các phần mềm xử lý văn bản và bảng tính (Word, Excel, Powerpoint).

Tại CÔNG TY TNHH SOCOTEC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức trợ cấp hấp dẫn

• Giờ làm việc linh hoạt với 12 ngày nghỉ phép & 15 ngày làm việc từ xa trên năm, tạo điều

kiện cho các buổi vắng mặt phục vụ việc học tập.

• Các hoạt động du lịch công ty, câu lạc bộ thể thao, lớp học ngoại ngữ.

• Cộng tác với các đồng nghiệp trên toàn cầu trong một tập đoàn hàng đầu thế giới.

• Tinh thần làm việc nhóm mạnh mẽ trong môi trường khởi nghiệp của một công ty đang phát

triển

• Đề cao giá trị con người, trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SOCOTEC VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin