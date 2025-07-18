Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH SOCOTEC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH SOCOTEC VIỆT NAM
Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 575 Kim Mã, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu
• Thực hiện kiểm tra tình trạng hoạt động của các thiết bị giám sát.
• Giao tiếp và phối hợp với khách hàng tại Pháp để cấu hình các cảm biến.
• Xử lý dữ liệu thô đã thu thập, phân tích dữ liệu để dự báo các vấn đề tiềm ẩn hoặc bất
thường.
• Chuẩn bị và gửi báo cáo định kỳ (ngày, tuần, tháng).
• Đảm bảo chất lượng dữ liệu theo yêu cầu của dự á
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Học tập trong các chuyên ngành thuộc xây dựng.
• Giao tiếp bằng tiếng Pháp (trình độ A2 hoặc cao hơn).
• Thành thạo các phần mềm xử lý văn bản và bảng tính (Word, Excel, Powerpoint).
Tại CÔNG TY TNHH SOCOTEC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
• Mức trợ cấp hấp dẫn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SOCOTEC VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
