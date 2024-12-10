Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EPI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 4 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EPI VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 10/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/01/2025
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EPI VIỆT NAM

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EPI VIỆT NAM

Mức lương
1 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 44M2, ngõ 37 Trần Kim Xuyến, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 4 Triệu

Hỗ trợ học cách phân tích và đọc hiểu BOM (Bill of Materials) của các thiết bị điện tử
Tham gia Nghiên cứu và tìm hiểu yêu cầu kỹ thuật từ một số khách hàng (trong rất nhiều ứng dụng khác nhau như điện tử tiêu dùng, điện tử viễn thông, IoT, smarthome, xe điện,....
Cập nhật các công nghệ, sản phẩm mới nhất từ nhà cung cấp và quảng bá sản phẩm phù hợp đến khách hàng.
Tham gia phối hợp với các bộ phận Kinh doanh và Kỹ thuật để đảm bảo giải pháp đáp ứng được nhu cầu của khách hàng
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 1 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành Điện tử, Tự động hóa, Viễn thông, hoặc các lĩnh vực liên quan.
Có kiến thức cơ bản về các linh kiện điện tử, có kinh nghiệm liên quan tới thiết kế phần cứng: nguyên lý, layout, mô phỏng, lập trình nhúng.
Khả năng phân tích, tìm kiếm giải pháp kỹ thuật, và cập nhật công nghệ mới – đọc hiểu tài liệu kĩ thuật
Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc nhóm.
Tiếng Anh đọc hiểu tài liệu kỹ thuật, giao tiếp là một lợi thế.
Có tinh thần học hỏi, trách nhiệm và chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EPI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hỗ trợ: 3.000.000đ/tháng
Làm việc tại công ty Phân phối linh kiện điện tử hàng đầu Việt Nam
Được tham gia vào các sự kiện của công ty và team building hàng quý
Được đào tạo và học hỏi từ các chuyên gia kỹ thuật.
Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và phát triển kỹ năng kỹ thuật ứng dụng thực tế.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EPI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EPI VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EPI VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 44M2, ngõ 35 Trần Kim Xuyến, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

