Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EPI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 4 Triệu

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 4 Triệu
Hỗ trợ học cách phân tích và đọc hiểu BOM (Bill of Materials) của các thiết bị điện tử
Tham gia Nghiên cứu và tìm hiểu yêu cầu kỹ thuật từ một số khách hàng (trong rất nhiều ứng dụng khác nhau như điện tử tiêu dùng, điện tử viễn thông, IoT, smarthome, xe điện,....
Cập nhật các công nghệ, sản phẩm mới nhất từ nhà cung cấp và quảng bá sản phẩm phù hợp đến khách hàng.
Tham gia phối hợp với các bộ phận Kinh doanh và Kỹ thuật để đảm bảo giải pháp đáp ứng được nhu cầu của khách hàng
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 1 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức cơ bản về các linh kiện điện tử, có kinh nghiệm liên quan tới thiết kế phần cứng: nguyên lý, layout, mô phỏng, lập trình nhúng.
Khả năng phân tích, tìm kiếm giải pháp kỹ thuật, và cập nhật công nghệ mới – đọc hiểu tài liệu kĩ thuật
Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc nhóm.
Tiếng Anh đọc hiểu tài liệu kỹ thuật, giao tiếp là một lợi thế.
Có tinh thần học hỏi, trách nhiệm và chủ động trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EPI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc tại công ty Phân phối linh kiện điện tử hàng đầu Việt Nam
Được tham gia vào các sự kiện của công ty và team building hàng quý
Được đào tạo và học hỏi từ các chuyên gia kỹ thuật.
Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và phát triển kỹ năng kỹ thuật ứng dụng thực tế.
