Tuyển Thiết kế đồ hoạ Công ty Cổ phần Giải pháp Chuyên gia Star Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 2 Triệu

Mức lương 15 - 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: The Sun Avenue, Số 28 Mai Chí Thọ, Khu phố 2, Phường An Phú, Quận 2

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ

1. Làm việc thường xuyên với chủ sở hữu sản phẩm và các team khác để hiểu các yêu cầu và mục tiêu của ứng dụng để lập kế hoạch và triển khai các thiết kế mới (tạo wireframe, mockup, prototype,....).

2. Tối ưu hóa các thiết kế giao diện người dùng hiện có.

3. Tiến hành nghiên cứu, kiểm tra tính trực quan và trải nghiệm cho người dùng.

4. Áp dụng các nguyên tắc và phương pháp thiết kế tốt nhất để đảm bảo tính nhất quán, khả thi, dễ dàng truy cập và phản hồi tốt trên các thiết bị và nền tảng khác nhau.

Thường xuyên cập nhật các xu hướng mới nhất.

Yêu Cầu Công Việc

1. Sinh viên chuyên ngành Thiết kế đồ họa UI/UX hoặc liên quan;

2. Thành thạo sử dụng các công cụ thiết kế Figma. Có kiến thức về các sản phẩm trong bộ sản phẩm Adobe bao gồm Photoshop, Illustrator

3. Có kỹ năng giao tiếp và giao tiếp tốt, có khả năng thảo luận và giải thích các tùy chọn thiết kế.

4. Có kiến thức về HTML/CSS/JavaScript là một điểm cộng

5. Thực tập fulltime từ 2-3 tháng;

6. Tiếng Anh cơ bản và có laptop cá nhân.

Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Chuyên gia Star Global Thì Được Hưởng Những Gì

1. Trợ cấp thực tập;

2. Có cơ hội được đào tạo, làm việc và thăng tiến cao trong môi trường công nghệ Số hóa 3D/360 hàng đầu Việt Nam.

3. Có cơ hội được cân nhắc trở thành nhân viên chính thức, đồng thời phát triển bản thân và có lộ trình thăng tiến rõ ràng.

4. Được tiếp xúc và luyện tập các kỹ năng thiết kế UI/UX. Tiếp thu kiến thức và tích lũy kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế;

5. Thường xuyên tham gia các hoạt động Teambuilding văn hóa - tinh thần theo chế độ phúc lợi đãi ngộ của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Chuyên gia Star Global

