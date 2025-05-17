Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Đại Long làm việc tại Nam Định thu nhập 2 - 4 Triệu

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Đại Long
Ngày đăng tuyển: 17/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/06/2025
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Đại Long

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Đại Long

Mức lương
2 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Nam Định: KCN Hòa Xá, TP Nam Định, Thành phố Nam Định

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

- Hỗ trợ soạn thảo, kiểm tra và lưu trữ chứng từ xuất nhập khẩu: Invoice, Packing List, Hợp đồng, C/O, Bill of Lading…
- Phối hợp với các bộ phận nội bộ, đối tác logistics và hãng tàu để theo dõi tiến độ vận chuyển hàng hóa.
- Cập nhật và nhập liệu thông tin đơn hàng vào hệ thống nội bộ.
- Chuẩn bị bộ chứng từ để làm thủ tục hải quan hoặc thanh toán quốc tế (nếu cần).
- Thực hiện các công việc hành chính, báo cáo đơn giản theo hướng dẫn của chuyên viên và trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Sinh viên năm 3 – năm cuối chuyên ngành Xuất nhập khẩu, Kinh doanh quốc tế, Ngoại thương, Logistics hoặc các ngành liên quan.
- Kỹ năng:
+ Sử dụng tốt Microsoft Office (Excel, Word).
+ Tiếng Anh đọc hiểu và giao tiếp khá (đọc hiểu chứng từ và giao tiếp cơ bản với khách hàng nếu có)
+ Cẩn thận, có tinh thần học hỏi và trách nhiệm với công việc.
+ Ưu tiên: Có thể thực tập tối thiểu 3 tháng và cam kết thời gian làm việc ổn định.

Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Đại Long Thì Được Hưởng Những Gì

- Trợ cấp thực tập: 2-4 triệu
- Được đào tạo bài bản về quy trình xuất nhập khẩu và chứng từ thực tế.
- Môi trường làm việc thân thiện, có mentor hướng dẫn trực tiếp.
- Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập nếu thể hiện tốt.
- Hỗ trợ xác nhận thực tập và đóng dấu báo cáo thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Đại Long

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Đại Long

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Đại Long

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Lựu Phố, Xã Mỹ Phúc, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

