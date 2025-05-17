Tuyển Thực tập sinh TEKNIX TECHNOLOGY CORPORATION - CAN THO BRANCH làm việc tại Cần Thơ thu nhập 3 - 3 Triệu

TEKNIX TECHNOLOGY CORPORATION - CAN THO BRANCH
Ngày đăng tuyển: 17/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/06/2025
TEKNIX TECHNOLOGY CORPORATION - CAN THO BRANCH

Thực tập sinh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại TEKNIX TECHNOLOGY CORPORATION - CAN THO BRANCH

Mức lương
3 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Cần Thơ: Đường Bà Triệu, P.Tân An, Ninh Kiều, Quận Ninh Kiều

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 3 Triệu

Công tác lễ tân:
Thực hiện công việc lễ tân đón tiếp khách hàng ngày.
Trực tổng đài điện thoại và chuyển tiếp tới các phòng ban liên quan.
Tiếp nhận và phân loại thư từ chuyển tới, lưu trữ thông tin chuyển phát.
Sắp xếp tài liệu và lên lịch những cuộc họp, sự kiện trong công ty.
Chuẩn bị trà nước và teabreak cho những cuộc họp với khách hàng.
Phối hợp chuẩn bị, tổ chức các sự kiện trong công ty.
Đảm bảo khu vực tiền sảnh và văn phòng luôn sạch sẽ.
Liên hệ đặt vé máy bay, khách sạn cho nhân sự công ty/ khách hàng.
Công tác hành chính nhân sự:
Đặt văn phòng phẩm và vật tư cần thiết cho các phòng ban.
Thống kê, lập báo cáo về tình hình mua sắm - sửa chữa trang thiết bị và dụng cụ văn phòng phẩm.
In ấn, scan, photo tài liệu.
Chấm công nhân viên, tổng hợp báo cáo các bộ phận.
Soạn thảo các văn bản hành chính, biểu mẫu công ty.
Hỗ trợ công tác tuyển dụng, liên hệ ứng viên phỏng vấn, sắp xếp buổi phỏng vấn.
Tham gia các hoạt động tuyển dụng, employer branding trên các nền tảng online và offline.
Hỗ trợ các công việc hành chính khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 3 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, dưới 25 tuổi. Ưu tiên sinh viên năm 2,3,4 hoặc mới tốt nghiệp.
Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói dễ nghe.
Giao tiếp tốt, lịch sự, nhanh nhẹn, tháo vát.
Năng động, tích cực, cẩn thận trong công việc, tinh thần trách nhiệm cao.
Khả năng bao quát, quản lý thời gian, lập kế hoạch, xử lý tình huống khéo léo.
Kỹ năng tiếng Anh cơ bản và thành thạo tin học văn phòng.
Kỹ năng quản lý và kỹ năng đàm phán để xây dựng mối quan hệ với công ty và các đối tác.
Đang học tập và sinh sống tại Cần Thơ

Tại TEKNIX TECHNOLOGY CORPORATION - CAN THO BRANCH Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp: 3 triệu/tháng.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, cởi mở và thoải mái, tạo mọi điều kiện để phát triển năng lực bản thân.
Văn phòng đầy đủ tiện nghi, snack, liên hoan,...
Được đào tạo, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, tham gia nhiều hoạt động của công ty.
Được hướng dẫn, đào tạo phát triển nghề nghiệp, kỹ năng.
Môi trường làm việc cởi mở và thoải mái, tạo mọi điều kiện để phát triển năng lực bản thân.
Thực tập trong vòng 3 tháng + Có hỗ trợ thực tập hàng tháng.
Được cấp giấy báo cáo thực tập có dấu của Công ty.
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TEKNIX TECHNOLOGY CORPORATION - CAN THO BRANCH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

TEKNIX TECHNOLOGY CORPORATION - CAN THO BRANCH

TEKNIX TECHNOLOGY CORPORATION - CAN THO BRANCH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5 Toà Nhà STS Tower, 11B Đại Lộ Hoà Bình, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

