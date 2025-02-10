Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH OLAM GLOBAL AGRI VIỆT NAM làm việc tại Tiền Giang thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH OLAM GLOBAL AGRI VIỆT NAM làm việc tại Tiền Giang thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH OLAM GLOBAL AGRI VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
CÔNG TY TNHH OLAM GLOBAL AGRI VIỆT NAM

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH OLAM GLOBAL AGRI VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Tiền Giang: Thốt Nốt, Huyện Cái Bè

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực tập trong 6 tháng
Hỗ trợ các công việc tại cánh đồng lúa khu vực Thốt Nốt/Đồng Tháp/Long Xuyên.
Văn phòng Olam Agri Tigifaco đặt tại Cty Nông sản Thực Phẩm Tiền Giang (Ấp Bình, Xã Hòa Hưng, Huyện Cái Bè, Tỉnh Tiền Giang)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc vừa tốt nghiệp (Trung cấp/Cao đẳng/Đại học) các chuyên ngành liên quan đến nông nghiệp như Khuyến nông, Bảo vệ thực vật,...
Sẵn sàng di chuyển đến các cánh đồng.
Biết tiếng anh là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH OLAM GLOBAL AGRI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp thực tập, trợ cấp công tác: thỏa thuận
Được cân nhắc trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập
Công ty quốc tế, môi trường chuyên nghiệp
Được đào tạo bởi các anh/chị chuyên môn cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH OLAM GLOBAL AGRI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH OLAM GLOBAL AGRI VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH OLAM GLOBAL AGRI VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Cụm công nghiệp Kiến Thành, ấp 3, Xã Long Cang, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

