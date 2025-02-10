Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH OLAM GLOBAL AGRI VIỆT NAM làm việc tại Tiền Giang thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Tiền Giang: Thốt Nốt, Huyện Cái Bè

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực tập trong 6 tháng

Hỗ trợ các công việc tại cánh đồng lúa khu vực Thốt Nốt/Đồng Tháp/Long Xuyên.

Văn phòng Olam Agri Tigifaco đặt tại Cty Nông sản Thực Phẩm Tiền Giang (Ấp Bình, Xã Hòa Hưng, Huyện Cái Bè, Tỉnh Tiền Giang)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc vừa tốt nghiệp (Trung cấp/Cao đẳng/Đại học) các chuyên ngành liên quan đến nông nghiệp như Khuyến nông, Bảo vệ thực vật,...

Sẵn sàng di chuyển đến các cánh đồng.

Biết tiếng anh là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH OLAM GLOBAL AGRI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp thực tập, trợ cấp công tác: thỏa thuận

Được cân nhắc trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập

Công ty quốc tế, môi trường chuyên nghiệp

Được đào tạo bởi các anh/chị chuyên môn cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH OLAM GLOBAL AGRI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.