Tuyển Quản lý/Vận hành lớp học Công ty TNHH Đào tạo Nguyên Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty TNHH Đào tạo Nguyên Anh
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
Công ty TNHH Đào tạo Nguyên Anh

Quản lý/Vận hành lớp học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý/Vận hành lớp học Tại Công ty TNHH Đào tạo Nguyên Anh

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, tòa nhà 166 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Quản lý/Vận hành lớp học Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Chăm sóc, quản lý lớp học Yoga online, hỗ trợ học viên đăng ký, ra/vào các lớp học
- Hỗ trợ giải đáp thắc mắc và những vấn đề của học viên liên quan đến lớp học
- Báo cáo chất lượng lớp học
- Một số đầu việc khác tuỳ vào khối lượng công việc yêu cầu

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm sales hoặc chăm sóc khách hàng tối thiểu 1 năm
- Có laptop cá nhân
- Có tinh thần chủ động, có trách nhiệm và cầu tiến
- Ưu tiên ứng viên có kiến thức hoặc mong muốn tìm hiểu về Yoga, hoặc đã từng tập Yoga

Tại Công ty TNHH Đào tạo Nguyên Anh Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 8 triệu + thưởng
8 triệu + thưởng
- Thử việc: 1 tháng với 85% lương cứng
1 tháng với 85% lương cứng
- Thưởng Tết âm lịch, Tết dương lịch, thưởng năng suất.
- Nghỉ phép 12 ngày/năm và các ngày lễ.
- Nghỉ 2 Thứ Bảy / tháng
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật hiện hành.
- Được trang bị đầy đủ trang thiết bị để đáp ứng công việc, trừ laptop
- Được đào tạo bài bản theo quy trình từ A đến Z.
- Môi trường làm việc trẻ, tích cực và chủ động
- Du lịch hàng năm với địa điểm hấp dẫn, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building gắn kết cộng đồng, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên.
- Tham gia hoạt động văn hóa doanh nghiệp “Hiểu và Thương” hàng tuần.
- Có không gian tập luyện Yoga.
- Có khu studio để chụp ảnh và xây dựng thương hiệu cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đào tạo Nguyên Anh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Đào tạo Nguyên Anh

Công ty TNHH Đào tạo Nguyên Anh

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 10 ngõ 138 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

