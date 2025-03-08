Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Jaxtina làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà Westa, 104 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Đăng tuyển và tìm nguồn ứng viên đáp ứng yêu cầu tuyển dụng.

Tham gia tiếp nhận, sàng lọc hồ sơ và hỗ trợ quá trình phỏng vấn ứng viên.

Hỗ trợ quản lý, lưu trữ và cập nhật thường xuyên hồ sơ, dữ liệu nhân sự.

Hỗ trợ các công việc về tuyển dụng, đào tạo, quản lý nhân sự của bộ phận.

Tham gia hỗ trợ các sự kiện, hoạt động của bộ phận và của Công ty do phòng Nhân sự tổ chức.

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên hiện đang là sinh viên năm 3,4 các trường đại học, cao đẳng, hoặc sinh viên mới ra trường

Cẩn thận, chăm chỉ & ham học hỏi

Nhiệt tình, vui vẻ và có tư duy tích cực.

Thành thạo tin học văn phòng cơ bản.

Có đam mê và định hướng lâu dài trong ngành Nhân Sự.

Part time: 4h/ca (tối thiểu 5-6 ca/tuần, chọn ca linh động)

Full time giờ hành chính từ T2-T6 và thứ 7 cách tuần.

Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Jaxtina Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 3 - 4 triệu/1 tháng.

Được tham gia các hoạt động của phòng và của Công ty.

Được đào tạo và học hỏi trực tiếp từ công việc thực tế và từ các anh/ chị nhân sự rất nice và cute

Được xem xét tuyển dụng thành nhân viên chính thức nếu đáp ứng được yêu cầu công việc.

Có cơ hội được tham gia đào tạo và định hướng phát triển sự nghiệp trực tiếp với CEO.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Jaxtina

