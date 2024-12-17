Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TIERRA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TIERRA
Ngày đăng tuyển: 17/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TIERRA

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIERRA

Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 70 Trương Quyền, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP HCM, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Hỗ trợ quản lý sản xuất:
+ Theo dõi và cập nhật tiến độ sản xuất từng công đoạn và tổng hợp báo cáo.
+ Quản lý và nhập liệu các thông tin hàng hóa trên phần mềm
+
+ Cập nhật và theo dõi thông tin liên quan đến số liệu sản xuất
+ Theo dõi và đánh giá năng suất xưởng
+ Tiếp nhận các ý kiến của các kỹ thuật viên ở xưởng
Mua hàng:
+ Tiếp nhận yêu cầu mua hàng từ các bộ phận liên quan
+ Liên hệ các nhà cung cấp để lấy báo giá, đàm phán giá cả
+ Hỗ trợ các thủ tục hải quan nếu có hàng nhập khẩu, xuất khẩu
+ Chụp hình sản phẩm (nếu có yêu cầu)

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành quản lý công nghiệp, quản trị kinh doanh,…
Có khả năng đi lại và làm việc bên ngoài khi cần thiết, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu công việc phát sinh.
Không cần kinh nghiệm nhưng chịu khó học hỏi và tiếp thu, và có khả năng xử lý các tình huống.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIERRA Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tận tâm hướng dẫn
- Mức lương hỗ trợ: 4 triệu đồng/tháng
- Hỗ trợ đóng dấu mộc thực tập.
- Thời gian thực tập: 02 - 03 tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIERRA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 70 Trương Quyền, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

