Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH FINGER SMILE MEDIA & TECHNOLOGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 15 Triệu

Mức lương 5 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 7 Metro Tower, 667 Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 5 - 15 Triệu

Biên phiên dịch các tài liệu, văn bản, bài viết từ tiếng Trung sang tiếng Việt và ngược lại.

Hợp tác với các bộ phận khác trong công ty để hoàn thành nhiệm vụ.

Nghiên cứu và cập nhật kiến thức về ngôn ngữ, văn hóa và thuật ngữ chuyên ngành liên quan.

Với Mức Lương 5 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Có khả năng nghe, hiểu, nói và viết tiếng Trung lưu loát.

Có khả năng giao tiếp tốt, tự tin và khéo léo.

Có kỹ năng dịch thuật tốt, đảm bảo tính chính xác và mạch lạc của bản dịch.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Chịu được áp lực công việc cao.

Cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm cao trong công việc.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có thể làm việc Fulltime

Tại CÔNG TY TNHH FINGER SMILE MEDIA & TECHNOLOGY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FINGER SMILE MEDIA & TECHNOLOGY

