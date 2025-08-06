Tuyển Thực tập sinh Rio TaToo Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 7 Triệu

Mức lương 4 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 205 Thụy Khuê, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 4 - 7 Triệu

Quay video case khách hàng, không gian dịch vụ, chụp ảnh sản phẩm.

Phối hợp content creator xây dựng lên ý tưởng, đạo cụ,shortlist.

Dựng video và chỉnh sửa hậu kỳ video phù hợp với các nền tảng Tiktok, Reels, Youtube (chủ yếu sử dụng Canva)

Được hướng dẫn công việc cụ thể khi bắt đầu

Với Mức Lương 4 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên các bạn biết sử dụng máy ảnh, hoặc đã học qua trường lớp đào tạo liên quan đến quay dựng.

Ưu tiên những bạn đã từng quay dựng video ngắn trên các nền tảng (youtobe, tik tok, reels,..)

Sử dụng thành thạo phần mềm (canva, capcut, ….)

Chỉ nhận các bạn làm được Fulltime hoặc sinh năm cuối.

Tại Rio TaToo Studio Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường trẻ, thoải mái, trẻ và năng động.

Lương thỏa thuận theo năng lực (Thực tập sinh Fulltime lương từ 4 triệu - 7 triệu)

Thời gian làm việc: Fulltime hoặc sinh viên năm cuối làm tối thiểu 5 ngày/tuần

Được hướng dẫn công việc cụ thể khi bắt đầu, có hỗ trợ dấu thực tập nếu TTS cần

Được tham gia các khóa đào tạo, nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn.

Được hưởng mọi chế độ như nhân viên chính thức. Ký Hợp Đồng nhân viên chính thức khi hết thời gian thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Rio TaToo Studio

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin