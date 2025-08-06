Tuyển Thực tập sinh Rio TaToo Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Rio TaToo Studio
Mức lương
4 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 205 Thụy Khuê, Tây Hồ, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 4 - 7 Triệu
Quay video case khách hàng, không gian dịch vụ, chụp ảnh sản phẩm.
Phối hợp content creator xây dựng lên ý tưởng, đạo cụ,shortlist.
Dựng video và chỉnh sửa hậu kỳ video phù hợp với các nền tảng Tiktok, Reels, Youtube (chủ yếu sử dụng Canva)
Được hướng dẫn công việc cụ thể khi bắt đầu
Với Mức Lương 4 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên các bạn biết sử dụng máy ảnh, hoặc đã học qua trường lớp đào tạo liên quan đến quay dựng.
Ưu tiên những bạn đã từng quay dựng video ngắn trên các nền tảng (youtobe, tik tok, reels,..)
Sử dụng thành thạo phần mềm (canva, capcut, ….)
Chỉ nhận các bạn làm được Fulltime hoặc sinh năm cuối.
Tại Rio TaToo Studio Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm việc trong môi trường trẻ, thoải mái, trẻ và năng động.
Lương thỏa thuận theo năng lực (Thực tập sinh Fulltime lương từ 4 triệu - 7 triệu)
Thời gian làm việc: Fulltime hoặc sinh viên năm cuối làm tối thiểu 5 ngày/tuần
Được hướng dẫn công việc cụ thể khi bắt đầu, có hỗ trợ dấu thực tập nếu TTS cần
Được tham gia các khóa đào tạo, nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn.
Được hưởng mọi chế độ như nhân viên chính thức. Ký Hợp Đồng nhân viên chính thức khi hết thời gian thực tập
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Rio TaToo Studio
