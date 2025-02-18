Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH MATTI CARE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 6 Triệu

CÔNG TY TNHH MATTI CARE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
CÔNG TY TNHH MATTI CARE VIỆT NAM

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH MATTI CARE VIỆT NAM

Mức lương
5 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Imperia Garden 143 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 5 - 6 Triệu

• Tiếp nhận thông tin tuyển dụng từ Leader;
• Thực hiện tuyển dụng: Tìm kiếm CV, lọc CV, thông báo lịch phỏng vấn, kết quả phỏng vấn;
• Tổng hợp kết quả báo cáo theo tuần, theo tháng;
• Đánh giá thực trạng tuyển dụng, đưa ra giải pháp khắc phục;
• Thực hiện các công việc phát sinh từ Leader.

Với Mức Lương 5 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành hoặc sinh viên đang chờ bằng, đã hoàn thành chương trình học
• Ưu tiên có kinh nghiệm (Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo);
• Tư duy mở, tự giác, sáng tạo, tư duy giải quyết đề;
• Có Laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY TNHH MATTI CARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng 5.000.000 + 380.000 Phụ cấp + thưởng tuyển dụng;
• Thử việc 1 tháng 85% lương;
• Nhận lương 8 – 10 hàng tháng, không chậm, giữ lương
• Nghỉ phép, nghỉ lễ, tết, hiếu hỉ,… đúng quy định nhà nước;
• Được tham gia Bảo hiểm sức khỏe;
• Leader đào tạo tận tình, chu đáo;
• Lộ trình thăng tiến rõ ràng, có cơ hội trở thành nhân viên chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MATTI CARE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MATTI CARE VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 143 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

