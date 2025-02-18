Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH MATTI CARE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 6 Triệu

Mức lương 5 - 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Imperia Garden 143 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 5 - 6 Triệu

• Tiếp nhận thông tin tuyển dụng từ Leader;

• Thực hiện tuyển dụng: Tìm kiếm CV, lọc CV, thông báo lịch phỏng vấn, kết quả phỏng vấn;

• Tổng hợp kết quả báo cáo theo tuần, theo tháng;

• Đánh giá thực trạng tuyển dụng, đưa ra giải pháp khắc phục;

• Thực hiện các công việc phát sinh từ Leader.

Với Mức Lương 5 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành hoặc sinh viên đang chờ bằng, đã hoàn thành chương trình học

• Ưu tiên có kinh nghiệm (Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo);

• Tư duy mở, tự giác, sáng tạo, tư duy giải quyết đề;

• Có Laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY TNHH MATTI CARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng 5.000.000 + 380.000 Phụ cấp + thưởng tuyển dụng;

• Thử việc 1 tháng 85% lương;

• Nhận lương 8 – 10 hàng tháng, không chậm, giữ lương

• Nghỉ phép, nghỉ lễ, tết, hiếu hỉ,… đúng quy định nhà nước;

• Được tham gia Bảo hiểm sức khỏe;

• Leader đào tạo tận tình, chu đáo;

• Lộ trình thăng tiến rõ ràng, có cơ hội trở thành nhân viên chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MATTI CARE VIỆT NAM

