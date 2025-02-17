Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN PHAN HẰNG GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: VINHOMES GARDENIA Hàm Nghi, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Quay, dựng video ngắn (reels, tiktok video,...) về bất động sản, bao gồm các dự án, sản phẩm, khách hàng và các hoạt động liên quan để phục vụ chiến lược truyền thông trên các nền tảng MXH.

Đề xuất ý tưởng để sản xuất nội dung video hấp dẫn theo xu hướng thị trường BĐS, thu hút khách hàng tiềm năng.

Quản lý, lưu trữ dữ liệu hình ảnh, video về các dự án, sự kiện công ty, ký kết hợp đồng, bàn giao nhà và các chiến dịch quảng bá.

Hỗ trợ thiết kế các ấn phẩm truyền thông hỗ trợ hoạt động marketing và bán hàng, áp dụng cho cả kênh online & offline.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Dưới 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quay dựng video, thiết kế truyền thông.

Dưới 1 năm kinh nghiệm

Có thể quay video, chỉnh sửa bằng điện thoại

Yêu thích môi trường start-up, sẵn sàng đồng hành cùng phòng Marketing để tạo nên những chiến lược sáng tạo và đột phá.

Thành thạo các công cụ dựng video như Capcut, Canva, Adobe Premiere Pro,...

Có laptop cá nhân

Khả năng nắm bắt xu hướng truyền thông, khiếu thẩm mỹ tốt

Trách nhiệm, chủ động, có tinh thần cầu tiến. Sẵn sàng học hỏi, đề xuất và đóng góp ý tưởng mới.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHAN HẰNG GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương

Lương cứng: 7 - 10 triệu (thỏa thuận theo năng lực)

Phúc lợi

Công ty có lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Thưởng các dịp lễ Tết, YEP, sự kiện đặc biệt,...

Xét tăng lương theo hiệu quả công việc hoặc định kỳ theo quy định của Công ty.

Môi trường năng động, không gian hiện đại. Công ty có khu vực ăn uống, nghỉ ngơi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHAN HẰNG GROUP

