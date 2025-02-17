Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN PHAN HẰNG GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN PHAN HẰNG GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN PHAN HẰNG GROUP
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN PHAN HẰNG GROUP

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHAN HẰNG GROUP

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: VINHOMES GARDENIA Hàm Nghi, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Quay, dựng video ngắn (reels, tiktok video,...) về bất động sản, bao gồm các dự án, sản phẩm, khách hàng và các hoạt động liên quan để phục vụ chiến lược truyền thông trên các nền tảng MXH.
Đề xuất ý tưởng để sản xuất nội dung video hấp dẫn theo xu hướng thị trường BĐS, thu hút khách hàng tiềm năng.
Quản lý, lưu trữ dữ liệu hình ảnh, video về các dự án, sự kiện công ty, ký kết hợp đồng, bàn giao nhà và các chiến dịch quảng bá.
Hỗ trợ thiết kế các ấn phẩm truyền thông hỗ trợ hoạt động marketing và bán hàng, áp dụng cho cả kênh online & offline.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Dưới 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quay dựng video, thiết kế truyền thông.
Dưới 1 năm kinh nghiệm
Có thể quay video, chỉnh sửa bằng điện thoại
Yêu thích môi trường start-up, sẵn sàng đồng hành cùng phòng Marketing để tạo nên những chiến lược sáng tạo và đột phá.
Thành thạo các công cụ dựng video như Capcut, Canva, Adobe Premiere Pro,...
Có laptop cá nhân
Khả năng nắm bắt xu hướng truyền thông, khiếu thẩm mỹ tốt
Trách nhiệm, chủ động, có tinh thần cầu tiến. Sẵn sàng học hỏi, đề xuất và đóng góp ý tưởng mới.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHAN HẰNG GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương
Lương cứng: 7 - 10 triệu (thỏa thuận theo năng lực)
Phúc lợi
Công ty có lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Thưởng các dịp lễ Tết, YEP, sự kiện đặc biệt,...
Xét tăng lương theo hiệu quả công việc hoặc định kỳ theo quy định của Công ty.
Môi trường năng động, không gian hiện đại. Công ty có khu vực ăn uống, nghỉ ngơi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHAN HẰNG GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PHAN HẰNG GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN PHAN HẰNG GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: B4-35 Vinhomes Gardenia Hàm Nghi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

