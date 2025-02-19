Tuyển Thực tập sinh công ty TNHH CSGVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 8 Triệu

Mức lương Đến 8 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KĐT Văn Khê, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Đến 8 Triệu

Tham gia vào quá trình biên tập, viết và xuất bản các kịch bản video.

Nghiên cứu và đề xuất các ý tưởng nội dung sáng tạo, phù hợp với xu hướng thị trường.

Viết và chỉnh sửa nội dung sao cho đảm bảo tính chính xác, rõ ràng, hấp dẫn và phù hợp với đối tượng mục tiêu.

Theo dõi và phân tích hiệu quả của các nội dung đã được xuất bản, đề xuất các cải tiến để tối ưu hóa hiệu quả.

Tham gia các cuộc họp và thảo luận về chiến lược nội dung.

Nghiên cứu từ khóa, tối ưu hóa nội dung SEO (Search Engine Optimization).

Với Mức Lương Đến 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Có khả năng viết tốt, sử dụng thành thạo tiếng Anh

Có khả năng nghiên cứu và tổng hợp thông tin.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có tinh thần trách nhiệm cao và chủ động trong công việc.

Có kiến thức cơ bản về marketing và truyền thông.

Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sử dụng các công cụ hỗ trợ viết lách như Grammarly.

Ưu tiên ứng viên có kiến thức về SEO.

Tại công ty TNHH CSGVINA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, được xem xét điều chỉnh theo năng lực và hiệu quả công việc.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Được hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty TNHH CSGVINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin