Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH giáo dục NCB Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đại học Bưu chính viễn thông, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Hỗ trợ quản lý hồ sơ học viên (nhập liệu, lưu trữ, cập nhật thông tin).

Hỗ trợ xử lý các thủ tục hành chính liên quan đến học viên (nhập học, chuyển lớp, bảo lưu, thôi học...).

Hỗ trợ quản lý điểm danh, điểm số, và các vấn đề liên quan đến học tập của học viên.

Hỗ trợ sắp xếp lịch học, lịch thi, và các hoạt động ngoại khóa.

Hỗ trợ chuẩn bị tài liệu, in ấn, và các công việc văn phòng khác.

Tiếp nhận và giải đáp thắc mắc của học viên và phụ huynh (nếu có).

Tham gia vào các dự án cải tiến quy trình quản lý giáo vụ (nếu có).

Là sinh năm 4 hoặc sinh viên đã tốt nghiệp (ưu tiên các chuyên ngành có liên quan đến quản lý giáo dục, hành chính văn phòng, hoặc các ngành khoa học xã hội).

Có kiến thức cơ bản về quản lý hành chính văn phòng và công tác giáo vụ.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint...).

Kỹ năng giao tiếp tốt, cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tham gia các hoạt động Đoàn, Hội, Câu lạc bộ.

Tại Công ty TNHH giáo dục NCB Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Được hướng dẫn và đào tạo bởi các chuyên viên Giáo vụ giàu kinh nghiệm.

Được trải nghiệm thực tế các công việc liên quan đến quản lý giáo dục.

Được hỗ trợ chi phí thực tập - đi làm sau nghỉ Tết

Có cơ hội được tuyển dụng chính thức sau khi kết thúc thực tập (dựa trên đánh giá hiệu suất làm việc).

Được nhận lương nếu hoàn thành công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH giáo dục NCB Việt Nam

