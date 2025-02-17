Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 116 Trần Vỹ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

● Kiểm tra chất lượng sản phẩm: Tiến hành kiểm tra các sản phẩm phần mềm trên nền tảng odoo, hoặc các tài liệu đào tạo để đảm bảo chúng hoạt động đúng chức năng, không có lỗi và phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ.
● Thực hiện kiểm thử: Kiểm tra sản phẩm theo các kịch bản đã định sẵn (manual testing), báo cáo và theo dõi lỗi phát hiện được.
● Đánh giá và xử lý lỗi: Phát hiện và báo cáo các lỗi, vấn đề trong sản phẩm, làm việc với các bộ phận phát triển và kỹ thuật để đảm bảo các vấn đề được giải quyết kịp thời.
● Tham gia quá trình phân tích nghiệp vụ: Từng bước tham gia phân tích nghiệp vụ trong quy trình triển khai các module hoặc hệ thống.
● Tham gia đào tạo Quản lý dự án: Từng bước được hướng dẫn & trực tiếp tham gia vào quản lý các dự án triển khai phần mềm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng các ngành Công nghệ Thông tin, Kỹ thuật phần mềm, hoặc các ngành liên quan.
● Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm
● Kỹ năng:
○ Có tư duy logic tốt & kiến thức cơ bản về quy trình & các phương pháp kiểm thử (manual testing).
○ Ưu tiên có hiểu biết về hệ thống odoo hoặc hệ thống ERP khác.
○ Năm Kiến thức cơ bản về quy trình phát triển phần mềm
○ Khả năng phân tích và giải quyết vấn đề, xác định nguyên nhân gốc rễ của các lỗi.
● Phẩm chất cá nhân:
○ Tỉ mỉ, chú ý đến chi tiết và khả năng làm việc độc lập.
○ Khả năng làm việc dưới áp lực và xử lý nhiều nhiệm vụ cùng lúc.
○ Có khả năng làm việc đa nhiệm & định hướng phát triển QLDA.
○ Kỹ năng giao tiếp tốt và có khả năng phối hợp với các bộ phận khác.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

● Mức phụ cấp thực tập: 4.000.000 VNĐ/tháng.
● Có cơ hội lên nhân viên sau thời gian 01 - 03 thực tập (tùy theo khả năng thực tế của ứng viên).
● Phúc lợi: Đóng BHXH theo quy định, Du lịch hằng năm, thưởng Tết và các ngày lễ khi trở thành nhân viên chính thức.
● Phát triển nghề nghiệp trong môi trường nhân văn & chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội: Tòa nhà 116 Trần Vỹ, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, HN // HCM: 91 Ký Con, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

