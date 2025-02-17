Tuyển Thực tập sinh Vega Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu

Mức lương 4 - 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 4 - 6 Triệu

Tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng nhân sự theo yêu cầu;

Xây dựng và lập kế hoạch tuyển dụng tại Công ty;

Viết mô tả công việc, truyền thông qua các kênh tuyển dụng;

Tìm kiếm nguồn ứng viên thông qua các kênh tuyển dụng;

Xây dựng dữ liệu ứng viên phù hợp với yêu cầu tuyển dụng của Công ty;

Phỏng vấn ứng viên, đánh giá ứng viên;

Báo cáo, phân tích, đánh giá về hiệu quả tuyển dụng.

Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, chăm chỉ. Có sự kiên trỉ trong công việc.

Có máy tính cá nhân.

Có thể đi làm Fulltime.

Tại Vega Corporation Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc và định hướng bởi những người phụ trách có kinh nghiệm;

Được tiếp xúc với môi trường công việc trẻ trung và nhiệt huyết;

Có cơ hội thực hiện những công việc mang đầy những thử thách thú vị;

Có cơ hội ký hợp đồng chính thức sau 3- 6 tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Vega Corporation

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin