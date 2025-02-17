Tuyển Thực tập sinh Vega Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Vega Corporation
- Hà Nội: 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 4 - 6 Triệu
Tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng nhân sự theo yêu cầu;
Xây dựng và lập kế hoạch tuyển dụng tại Công ty;
Viết mô tả công việc, truyền thông qua các kênh tuyển dụng;
Tìm kiếm nguồn ứng viên thông qua các kênh tuyển dụng;
Xây dựng dữ liệu ứng viên phù hợp với yêu cầu tuyển dụng của Công ty;
Phỏng vấn ứng viên, đánh giá ứng viên;
Báo cáo, phân tích, đánh giá về hiệu quả tuyển dụng.
Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có máy tính cá nhân.
Có thể đi làm Fulltime.
Tại Vega Corporation Thì Được Hưởng Những Gì
Được tiếp xúc với môi trường công việc trẻ trung và nhiệt huyết;
Có cơ hội thực hiện những công việc mang đầy những thử thách thú vị;
Có cơ hội ký hợp đồng chính thức sau 3- 6 tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Vega Corporation
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
