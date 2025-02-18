Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ GOLDEN FUND làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu

Mức lương 4 - 5 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 99 Trần Hòa, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 4 - 5 Triệu

Hỗ trợ phát triển và duy trì các hệ thống giao dịch tự động (Robot giao dịch) bằng ngôn ngữ MQL4/MQL5.

Tham gia vào các dự án và nhiệm vụ phát triển giải pháp giao dịch thông minh theo sự phân công của quản lý.

Học hỏi và thực hành về lập trình, tối ưu hóa các thuật toán giao dịch.

Có kỹ năng quay video màn hình điện thoại hoặc PC cơ bản bằng OBS hoặc các phần mềm có tính năng tương tự

Có kỹ năng chỉnh sửa video cơ bản bằng Capcut hoặc các phần mềm cơ bản khác

Nhận sự hướng dẫn từ các lập trình viên có kinh nghiệm và hỗ trợ trong quá trình làm việc.

Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là Sinh viên năm cuối đang theo học các ngành CNTT, Kỹ thuật phần mềm hoặc liên quan hoặc vừa tốt nghiệp ra trường, có đam mê với lập trình và công nghệ tài chính.

Có kiến thức cơ bản về forex và sử dụng được MT4/MT5.

Sẵn sàng học hỏi, chịu khó, có khả năng tự học và tự phát triển kỹ năng lập trình.

Thời gian làm việc linh hoạt, phù hợp với lịch học của sinh viên.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ GOLDEN FUND Thì Được Hưởng Những Gì

Lương partime: 3,5 - 5 triệu VNĐ/tháng. (làm việc tối thiểu 03 ngày / tuần)

Lương fulltime: 8 triệu VNĐ/tháng. ( Làm full giờ hành chính)

Chế độ lương thưởng, đãi ngộ hấp dẫn dựa trên hiệu suất và đóng góp.

Được đào tạo và phát triển kỹ năng lập trình, đặc biệt trong lĩnh vực giao dịch tự động.

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khi kết thúc kỳ thực tập.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, nhiều cơ hội học hỏi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ GOLDEN FUND

