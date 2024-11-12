Tuyển Mobile Developer CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALLSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Mobile Developer Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALLSOFT
Mức lương
5 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 70 ngõ 27 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Mobile Developer Với Mức Lương 5 - 11 Triệu
Tham gia đào tạo Kotlin, Android theo chương trình của công ty
Tham gia phát triển các dự án thực tế của công ty
Nghiên cứu, tìm hiểu các công nghệ mới
Với Mức Lương 5 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đang là sinh viên các trường Đại học chính quy chuyên ngành CNTT
Chăm chỉ, trung thực, có khả năng hỏi hỏi
Vui vẻ, thân thiện, tích cực tham gia hoạt động tập thể
Chăm chỉ, trung thực, có khả năng hỏi hỏi
Vui vẻ, thân thiện, tích cực tham gia hoạt động tập thể
Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALLSOFT Thì Được Hưởng Những Gì
Được hỗ trợ lương trong suốt quá trình đào tạo thực tập
Được đào tạo bài bản kiến thức lập trình Android với các senior nhiều năm kinh nghiệp
Tham gia phát triển sản phẩm thực tế
Được đóng dấu thực tập
Tham gia các hoạt động giải trí, du lịch cùng công ty
Được đào tạo bài bản kiến thức lập trình Android với các senior nhiều năm kinh nghiệp
Tham gia phát triển sản phẩm thực tế
Được đóng dấu thực tập
Tham gia các hoạt động giải trí, du lịch cùng công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALLSOFT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI