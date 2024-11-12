Tuyển Mobile Developer CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALLSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 11 Triệu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALLSOFT
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALLSOFT

Mobile Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Mobile Developer Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALLSOFT

Mức lương
5 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 70 ngõ 27 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Mobile Developer Với Mức Lương 5 - 11 Triệu

Tham gia đào tạo Kotlin, Android theo chương trình của công ty
Tham gia phát triển các dự án thực tế của công ty
Nghiên cứu, tìm hiểu các công nghệ mới

Với Mức Lương 5 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đang là sinh viên các trường Đại học chính quy chuyên ngành CNTT
Chăm chỉ, trung thực, có khả năng hỏi hỏi
Vui vẻ, thân thiện, tích cực tham gia hoạt động tập thể

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALLSOFT Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ lương trong suốt quá trình đào tạo thực tập
Được đào tạo bài bản kiến thức lập trình Android với các senior nhiều năm kinh nghiệp
Tham gia phát triển sản phẩm thực tế
Được đóng dấu thực tập
Tham gia các hoạt động giải trí, du lịch cùng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALLSOFT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALLSOFT

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALLSOFT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2 119A Trần Đại Nghĩa, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, tp Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

