Tuyển Mobile Developer CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALLSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 11 Triệu

Mức lương 5 - 11 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 70 ngõ 27 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Mobile Developer Với Mức Lương 5 - 11 Triệu

Tham gia đào tạo Kotlin, Android theo chương trình của công ty

Tham gia phát triển các dự án thực tế của công ty

Nghiên cứu, tìm hiểu các công nghệ mới

Với Mức Lương 5 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đang là sinh viên các trường Đại học chính quy chuyên ngành CNTT

Chăm chỉ, trung thực, có khả năng hỏi hỏi

Vui vẻ, thân thiện, tích cực tham gia hoạt động tập thể

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALLSOFT Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ lương trong suốt quá trình đào tạo thực tập

Được đào tạo bài bản kiến thức lập trình Android với các senior nhiều năm kinh nghiệp

Tham gia phát triển sản phẩm thực tế

Được đóng dấu thực tập

Tham gia các hoạt động giải trí, du lịch cùng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALLSOFT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.