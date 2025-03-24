Tuyển Mobile Developer CÔNG TY CỔ PHẦN HYRATEK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Mobile Developer CÔNG TY CỔ PHẦN HYRATEK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN HYRATEK
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HYRATEK

Mobile Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Mobile Developer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HYRATEK

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô CX01, khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Mobile Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý, hướng dẫn và định hướng phát triển cho nhóm Mobile Developer.
Phân công công việc hợp lý, theo dõi tiến độ và đảm bảo chất lượng sản phẩm.
Hướng dẫn, đào tạo và phát triển kỹ năng cho các thành viên trong nhóm.
Tham gia đánh giá hiệu suất làm việc của nhân sự trong team.
Chịu trách nhiệm thiết kế kiến trúc hệ thống và quy trình phát triển ứng dụng di động.
Đề xuất và triển khai các framework/library phù hợp cho dự án.
Tối ưu hóa mã nguồn, hiệu suất và bảo mật cho các ứng dụng.
Hỗ trợ và tham gia review code, đảm bảo chất lượng và tuân thủ quy chuẩn.
Theo dõi hiệu suất, đề xuất và triển khai các biện pháp tối ưu.
Xây dựng và đánh giá các quy trình CI/CD nhằm đảm bảo tính ổn định.
Khắc phục các vấn đề kỹ thuật phức tạp và đề xuất giải pháp dài hạn.
Cập nhật xu hướng, công nghệ mới trong lĩnh vực phát triển di động.
Triển khai các giải pháp sáng tạo nhằm cải thiện quy trình và sản phẩm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức vững vàng về phát triển ứng dụng di động, kiến trúc hệ thống, design pattern.
Thành thạo các ngôn ngữ Java/Kotlin (Android) hoặc Swift/Objective-C (iOS).
Kinh nghiệm về các framework phổ biến: React Native, Flutter.
Kinh nghiệm về testing, performance optimization và bảo mật.
Kỹ năng quản lý nhóm và giám sát dự án.
Khả năng giao tiếp và lãnh đạo.
Tư duy phân tích và giải quyết vấn đề.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HYRATEK Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HYRATEK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN HYRATEK

CÔNG TY CỔ PHẦN HYRATEK

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô Cx01, Khu Đô Thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

