Tuyển Mobile Developer CÔNG TY CỔ PHẦN HYRATEK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Quản lý, hướng dẫn và định hướng phát triển cho nhóm Mobile Developer.

Phân công công việc hợp lý, theo dõi tiến độ và đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Hướng dẫn, đào tạo và phát triển kỹ năng cho các thành viên trong nhóm.

Tham gia đánh giá hiệu suất làm việc của nhân sự trong team.

Chịu trách nhiệm thiết kế kiến trúc hệ thống và quy trình phát triển ứng dụng di động.

Đề xuất và triển khai các framework/library phù hợp cho dự án.

Tối ưu hóa mã nguồn, hiệu suất và bảo mật cho các ứng dụng.

Hỗ trợ và tham gia review code, đảm bảo chất lượng và tuân thủ quy chuẩn.

Theo dõi hiệu suất, đề xuất và triển khai các biện pháp tối ưu.

Xây dựng và đánh giá các quy trình CI/CD nhằm đảm bảo tính ổn định.

Khắc phục các vấn đề kỹ thuật phức tạp và đề xuất giải pháp dài hạn.

Cập nhật xu hướng, công nghệ mới trong lĩnh vực phát triển di động.

Triển khai các giải pháp sáng tạo nhằm cải thiện quy trình và sản phẩm