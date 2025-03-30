Tuyển Mobile Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG MINH OXII làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Tuyển Mobile Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG MINH OXII làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG MINH OXII
Ngày đăng tuyển: 30/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG MINH OXII

Mobile Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Mobile Developer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG MINH OXII

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 9A Thanh Liệt, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Mobile Developer Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Phát triển ứng dụng đa nền tảng với Flutter cho dự án Phát triển hệ thống ERP cho doanh nghiệp
Tham gia phát triển các ứng dụng trên nền hệ điều hành IOS, Android, Windows;
Biến ý tưởng thành các sản phẩm ứng dụng trên đa nền tảng;
Tư duy phát triển ứng dụng theo dạng super app;
Triển khai và duy trì ứng dụng trên mọi nền tảng theo yêu cầu

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học các trường Đại học chuyên ngành CNTT hoặc liên quan;
Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương 3-5 năm;
Có kinh nghiệm phát triển ứng dụng native, mô hình Cloud, kinh nghiệm làm việc với quản lý source code git, mô hình Agile;
Có kinh nghiêm phát triển và triển khai các hệ thống ERP.
Có kinh nghiệm sử dụng BLoC Pattern, thread management, rxDart, OOP, Component;
Có kinh nghiệm về REST APIs, graphql với http, dio;
Có kinh nghiệm về communicate Flutter with Native (Android, iOS), Cơ sở dữ liệu (SQL);
Có kiến thức và kinh nghiệm làm việc trên Jira;
Có tinh thần học hỏi, khả năng nghiên cứu công nghệ mới, chủ động và có trách nhiệm trong công việc;
Biết và nắm vững về Swift, java, kotlin.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG MINH OXII Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn thỏa thuận theo năng lực;
Thử việc hưởng 100% lương;
Thời gian làm việc linh hoạt từ T2-T6;
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, tài năng;
Mức lương cạnh tranh, Review tăng lương 2 lần/năm;
Thưởng ngày Lễ/Tết, thưởng KPI, thưởng dự án theo tháng;
Ăn chơi du lịch theo tháng + các hoạt động team building;
Có cơ hội được đào tạo phát triển và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG MINH OXII

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG MINH OXII

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG MINH OXII

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 9A Thanh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

