Tuyển Mobile Developer CÔNG TY TNHH EUP SOLUTION làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH EUP SOLUTION
Ngày đăng tuyển: 20/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/04/2025
CÔNG TY TNHH EUP SOLUTION

Mobile Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Mobile Developer Tại CÔNG TY TNHH EUP SOLUTION

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 315, Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Mobile Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Phân tích yêu cầu và thiết kế kiến trúc ứng dụng đa nền tảng.
Phát triển mã nguồn bằng ngôn ngữ Dart sử dụng Flutter.
Tối ưu hóa hiệu suất và đảm bảo ứng dụng tương thích trên cả iOS và Android.
Thực hiện công việc kiểm thử và đảm bảo chất lượng, sửa lỗi và cải tiến ứng dụng dựa trên phản hồi người dùng.
Làm việc chặt chẽ với các đội ngũ thiết kế, sản phẩm và backend.
Cập nhật các xu hướng và công nghệ mới trong lĩnh vực phát triển ứng dụng di động.
Áp dụng các công nghệ tiên tiến để cải thiện chất lượng và hiệu suất của ứng dụng.
Viết tài liệu kỹ thuật và comment mã nguồn.
Quản lý mã nguồn bằng các công cụ như Git, đảm bảo quy trình làm việc chuẩn và hiệu quả.
Hướng dẫn, hỗ trợ và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm với đội ngũ để nâng cao kỹ năng chung.
Tham gia họp dự án, báo cáo tiến độ và đề xuất giải pháp kỹ thuật khi cần thiết.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học ngành CNTT, ưu tiên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo, hoặc các ngành liên quan.
Có 2 năm kinh nghiệm phát triển ứng dụng Flutter.
Thành thạo Dart và framework Flutter.
Kinh nghiệm với các công cụ phát triển Flutter như Android Studio, VS Code.
Hiểu biết về thiết kế UI/UX đa nền tảng.
Kinh nghiệm làm việc với API và dịch vụ backend.
Có kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt, có khả năng làm việc nhóm tốt
Có kỹ năng giải quyết vấn đề, xử lý tình huống tốt
Có kỹ năng quản lý thời gian, sắp xếp công việc tốt
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt
Tận tâm, cầu thị có trách nhiệm, chủ động và tích cực trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH EUP SOLUTION Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh: Lương cứng (thỏa thuận) + phụ cấp hàng tháng + thưởng dự án
Lương tháng 13.
Đánh giá, xét tăng lương 1 lần/năm theo năng lực.
Được đóng đầy đủ về các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Nhà nước.
Hàng năm CBNV được tham gia khám sức khỏe định kỳ tại các bệnh viện lớn
Tham gia BHXH sau thử việc, 12 ngày phép năm.
Quà sinh nhật, chính sách thăm hỏi, Chương trình Happy Time, Vinh danh, Ghi nhận, Team building, du lịch định kỳ.
Chính sách thưởng dự án, thưởng KPI, thưởng các dịp Lễ - Tết...
Học miễn phí các sản phẩm ngôn ngữ của công ty.
Có cơ hội thử sức trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất.
Môi trường product đi sâu chuyên môn về sản phẩm, áp dụng công nghệ mới.
Mở rộng góc nhìn ngoài chuyên môn, phối hợp với các phòng ban khác marketing, sales, chăm sóc khách hàng và khách hàng
Được thử sức với các dự án hấp dẫn, thử thách đủ lớn trong và ngoài nước.
Được trao quyền sáng tạo với đam mê của tuổi trẻ.
Cơ hội học hỏi từ các chuyên gia hàng đầu, lãnh đạo và đồng nghiệp ưu tú.
Cơ hội tham gia các khóa đào tạo, trau dồi kỹ năng, chuyên môn để phát triển toàn diện.
Môi trường làm việc trẻ, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến, luôn được hỗ trợ bởi Sếp và đồng nghiệp
Văn hóa Tận tâm, Tinh thần đồng đội, Lắng nghe, Chia sẻ được cam kết được thống nhất từ Ban lãnh đạo xuống toàn thể Cán bộ nhân viên - là môi trường lý tưởng để nhân sự trẻ và tài năng được phát triển năng lực bản thân.
Thời gian làm việc: 8h - 17h30, từ thứ 2 - thứ 6

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH EUP SOLUTION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH EUP SOLUTION

CÔNG TY TNHH EUP SOLUTION

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 33, Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

