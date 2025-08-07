Tuyển Software Engineer Công ty CP Phần mềm MOR làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP Phần mềm MOR
Ngày đăng tuyển: 07/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/09/2025
Công ty CP Phần mềm MOR

Software Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Software Engineer Tại Công ty CP Phần mềm MOR

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 25, tòa B1 – Roman Plaza, Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Software Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

Là cầu nối giữa khách hàng Nhật Bản và đội dự án ở Việt Nam
Làm việc trực tiếp với khách hàng Nhật Bản thông qua các buổi meeting: giao tiếp, thương lượng, đàm phán và phân tích các yêu cầu của dự án...và truyền đạt cho đội dự án ở Việt Nam.
Hỗ trợ các thành viên trong dự án về mặt quy trình, nghiệp vụ, kỹ thuật ...
Quản lý team member
Đảm bảo việc thực hiện dự án theo đúng kế hoạch của khách hàng
Các công việc khác theo yêu cầu dự án

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 3 năm kinh nghiệm làm Brse & có kinh nghiệm từ 3 năm lập trình ngôn ngữ bất kỳ
Có kiến thức về quản lý dự án, UV có kinh nghiệm quản lý dự án là điểm cộng lớn
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm lead team, nếu chưa có sẽ đào tạo thêm
Tiếng Nhật thành thạo, giao tiếp lưu loát. Trình độ tiếng Nhật tương đương N2 trở lên
Nhanh nhẹn, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Có kinh nghiệm quản lý offshore.

Tại Công ty CP Phần mềm MOR Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận theo năng lực.
Thử việc nhận 100% lương
Lương tháng 13 + thưởng theo dự án + thưởng theo hiệu quả công việc + thưởng tết + thưởng thâm niên....
Performance review ít nhất 2 lần/năm (cố định) và theo hiệu quả công việc
Tham gia vào các dự án đa dạng, phát triển và ứng dụng các công nghệ mới nhất.
Cơ hội làm việc và đào tạo ngắn/ dài tại nước ngoài.
Công ty đang scale-up rất nhanh, rất nhiều cơ hội phát triển, thăng tiến.
Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, OT siêu hiếm, nếu OT nhận 150%, 200%, 300% lương.
Các chế độ khác: bảo hiểm, teambuilding thường xuyên, du lịch hàng năm, nghỉ phép, beauty care…
Chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện với gói bảo hiểm sức khỏe VBI và tham gia khám sức khỏe định kỳ 1 năm/lần.
Nhiều hoạt động phong trào phong phú: clb đá bóng hàng tuần cũng nhiều giải bóng trong cả năm, clb thơ, cờ tướng, bi lắc,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Phần mềm MOR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Phần mềm MOR

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 25, tháp B1, tòa nhà Roman Plaza - Hải Phát, Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

