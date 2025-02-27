Tuyển Thực tập sinh Công ty CP Dược Phẩm Thái Minh Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 6 Triệu

Mức lương 5 - 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 92, Trung Kính, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 5 - 6 Triệu

Thực tập sinh sẽ được đào tạo và làm các nghiệp vụ quan trọng của một dự án Global Ecommerce:

- Tham gia & hỗ trợ các công việc hàng ngày của bộ phận Marketing: Performance Marketing, Fanpage Management, Email Marketing, Influencer Marketing (tuỳ vào mức độ phù hợp với các nghiệp vụ).

- Hỗ trợ trong việc lập các báo cáo, nghiệm thu, cung cấp tài liệu cho đối tác trong các chiến dịch Performance Marketing/Brand Marketing hàng tháng.

- Phối hợp với đối tác Logistics quốc tế để theo dõi đơn hàng, kiểm tra tài liệu xuất khẩu và hỗ trợ đóng gói sản phẩm mẫu.

- Phối hợp với bộ phận CSKH để xây dựng kịch bản trả lời nhanh (response template) cho các tình huống phổ biến.

- Tổng hợp ý kiến khách hàng để đề xuất cải tiến sản phẩm/dịch vụ.

Với Mức Lương 5 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn chuyên môn

- Có các chứng chỉ, khóa học về Marketing/Digital Marketing/Creative là một lợi thế

Kỹ năng

- Giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

- Tư duy độc lập và đề xuất phương án xử lý vấn đề trong công việc.

- Có kỹ năng viết nội dung edit video, AI, là một lợi thế.

Kinh nghiệm

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thực tập/công việc part-time liên quan đến Digital Marketing, bán hàng online, logistic.

Tại Công ty CP Dược Phẩm Thái Minh Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Trợ cấp thực tập: 5 triệu/tháng. Hỗ trợ chi phí ăn trưa & gửi xe.

- Không cần thiết có kinh nghiệm sâu, sẽ được đào tạo và hướng dẫn từ đầu.

- Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, có tầm nhìn và định hướng rõ ràng, được ghi nhận và có cơ hội thăng tiến lên các vị trí chính thức tại công ty.

- Được mentor 1:1 và tiếp xúc với các chuyên gia trong lĩnh vực Global Ecommerce.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Dược Phẩm Thái Minh Pro Company

