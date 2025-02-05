Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS
Mức lương
5 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 25 Pasteur, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 5 - 8 Triệu
Biên dịch và soạn thảo các tài liệu văn bản bằng tiếng nước nhật và tiếng Việt theo yêu cầu và lưu trữ các tài liệu của cấp trên.
Kiểm lỗi, chỉnh sửa các tài liệu tiếng Nhật.
Các công việc khác theo sự phân công điều động của Ban Giám đốc
Với Mức Lương 5 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Làm việc ít nhất 4 ngày/tuần
Tiếng Nhật N2
Yêu thích công việc trợ lý
Năng động, tự tin, hoạt bát.
Vi tính văn phòng tốt.
Có thể làm online, ưu tiên làm việc tại công ty.
Tại Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng trợ cấp thực tập 25k/1h
Được giấy chứng nhận sau khi kết thúc thời gian thực tập
Cơ hội được nhận làm chính thức.
Làm việc ở môi trường nước ngoài.
Được tham gia teambuilding.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
