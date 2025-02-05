Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 8 Triệu

Mức lương 5 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 25 Pasteur, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 5 - 8 Triệu

Biên dịch và soạn thảo các tài liệu văn bản bằng tiếng nước nhật và tiếng Việt theo yêu cầu và lưu trữ các tài liệu của cấp trên.

Kiểm lỗi, chỉnh sửa các tài liệu tiếng Nhật.

Các công việc khác theo sự phân công điều động của Ban Giám đốc

Với Mức Lương 5 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Làm việc ít nhất 4 ngày/tuần

Tiếng Nhật N2

Yêu thích công việc trợ lý

Năng động, tự tin, hoạt bát.

Vi tính văn phòng tốt.

Có thể làm online, ưu tiên làm việc tại công ty.

Tại Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng trợ cấp thực tập 25k/1h

Được giấy chứng nhận sau khi kết thúc thời gian thực tập

Cơ hội được nhận làm chính thức.

Làm việc ở môi trường nước ngoài.

Được tham gia teambuilding.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS

