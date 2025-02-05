Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH PIXEL PERFECT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 5 Triệu

Mức lương 4 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 130 - 132 Đường Hồng Hà, Phường 9, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 4 - 5 Triệu

Nghiên cứu từ khóa và xây dựng cấu trúc website cho từng dự án.

Tối ưu SEO Onsite và Offsite cho website.

Tạo và quản lý hồ sơ liên kết (link profile).

Đăng bài viết trên WordPress.

Đề xuất các phương án cải thiện và phát triển chiến lược SEO.

Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo chất lượng nội dung và tối ưu SEO.

Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Có laptop cá nhân để làm việc.

Chỉ tuyển Nam có đam mê về SEO, có định hướng đi tìm công việc ổn định, gắn bó lâu dài.

Ưu tiên những bạn đã từng làm SEO cơ bản (không cần bằng cấp), hoặc sinh viên các trường Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Marketing, IT, FPT là 1 lợi thế.

Biết sử dụng WordPress, Keywords tool, Ahrefs,...

Tại CÔNG TY TNHH PIXEL PERFECT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 3 triệu trở lên và có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập.

Được đào tạo và hướng dẫn công việc chi tiết.

Hỗ trợ lịch OFF cho các bạn TTS còn vướng việc học trên trường (tối đa 2 buổi trên tuần)

Được đào tạo kĩ càng về kiến thức SEO

Được trực tiếp thực chiến các dự án của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PIXEL PERFECT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin