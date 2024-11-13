Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong
Mức lương
7 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Quận 11 ...và 1 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 7 - 13 Triệu
Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng trong khu vực;
Khảo sát đánh giá hành vi mua hàng và xu hướng của thị trường;
Báo cáo định kỳ đến cấp trên và các công việc theo yêu cầu;
Các khu vực đang tuyển: Quận 7,Nhà Bè, Quận 5, Quận 6, Quận 11, Củ Chi, Trảng Bàng, Quận 1, Quận 3, Quận 10...
Với Mức Lương 7 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 3-4, đang chờ bằng hoặc mới ra trường, tốt nghiệp từ trung cấp trở lên
Trung thực, chịu khó; ham học hỏi
Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo chuyên môn
Có thể làm full-time tối thiểu 3-5 ngày/tuần
Tại Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong Thì Được Hưởng Những Gì
Trở thành đội ngũ trẻ tài năng đại diện phát triển thương hiệu của công ty;
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp với quy mô 1000 nhân sự;
Đối với sinh viên thực tập: hỗ trợ 4.000.000 - 6.000.000 + phụ cấp cơm trưa, chiều
Đối với SV mới ra trường: thu nhập 8.000.000 - 12.000.000 + phụ cấp cơm trưa, chiều
Hỗ trợ 100% chi phí xăng xe + cung cấp thiết bị làm việc đầy đủ (Smartphone, Laptop)
Lộ trình thăng tiến lên chính thức sau 2 tháng đối với TTS
Hỗ trợ mộc và số liệu làm báo cáo
Training & Coaching với đội ngũ nhân sự tâm lí, chất lượng
Thưởng hiệu quả công việc theo năng lực, lộ trình UPTO thu nhập chỉ từ 6 tháng
Môi trường năng động, có máy pha café, bánh nước...
Tham gia các workshop về chuyên môn, kỹ năng cứng, mềm, clb bóng đá, cầu lông ...
BHXH đóng full lương, đầy đủ quyền lợi theo luật
Thăm khám sức khỏe định kì cho nhân viên hàng năm
Thưởng Lễ Giỗ tổ hùng vương (10/03), 02/09, 30/04, 01/05, Tết dương lịch, Tết Âm lịch và Quà Tết âm lịch.
Phúc lợi khác: Gói bảo hiểm cá nhân 24h, Quà Sinh nhật, Lương tháng 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong
