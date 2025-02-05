Tuyển Thực tập sinh Công ty CP Beta Media làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty CP Beta Media
- Hà Nội: 2 Vương Thừa Vũ, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Phụ trách thiết kế các ấn phẩm truyền thông của công ty: Banner, Poster, Standee, Backdrop, chỉnh sửa hình ảnh...trên kênh Online và Offline.
Chỉnh sửa ảnh, chỉnh sửa và dựng video cơ bản
Tham gia sáng tạo, lên ý tưởng cho hình ảnh và chương trình truyền thông của công ty
Bảo đảm tiêu chuẩn thiết kế được duy trì một cách đồng nhất.
Hoàn thành các công việc khác theo sự phân công của quản lý.
Hỗ trợ các bộ phận khác khi có nhu cầu.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng kỹ năng thiết kế đồ họa và các công cụ thiết kế như Adobe Photoshop, Illustrator và các phần mềm đồ họa khác.
Đam mê thiết kế đồ họa, có tư duy thiết kế tốt, đầu óc sáng tạo, truyền tải ý tưởng và giao tiếp tốt
Có khả năng biết chụp và chỉnh sửa hình ảnh, phần mềm chỉnh sửa video như Adobe Premiere Pro, Capcut là một điểm cộng
Có khả năng làm việc độc lập/nhóm và chịu được áp lực công việc.
Cởi mở, sẵn sàng học hỏi, năng động, chủ động, chịu khó
Bảo đảm các sản phẩm đúng deadline và yêu cầu của dự án
Có laptop cá nhân
Tại Công ty CP Beta Media Thì Được Hưởng Những Gì
Khám phá và phát triển kỹ năng trong thiết kế đồ họa.
Hỗ trợ trong việc học hỏi, nâng cao kỹ năng và kiến thức chuyên môn.
Nhận voucher xem phim hàng tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Beta Media
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
