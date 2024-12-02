Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ Nhà sạch HMC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phòng 1309 tầng 13 khu A toà M3M4 số 91A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Đăng tin lên các trang web, mạng xã hội để tìm kiếm nguồn ứng viên có nhu cầu làm việc

- Tư vấn công việc cho ứng viên và hỗ trợ cho ứng viên đăng kí.

- Phỏng vấn và làm thủ tục cho ứng viên đăng kí làm việc.

- Thực hiện các hoạt động của Leader giao cho

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thực tập sinh (những bạn sinh viên năm 3,4 muốn đóng mộc chứng nhận thực tập)

- Những bạn sinh viên trong giai đoạn chờ bằng tốt nghiệp.

- Những bạn vừa tốt nghiệp và có định hướng, đam mê ngành tuyển dụng.

Thời gian thực tập: 3 - 6 tháng

• Thời gian làm việc: T2-T7 (T7 làm cách tuần) hoặc đăng kí lại thời gian phù hợp theo lịch học

+ Sáng từ 8-12h

Tại Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ Nhà sạch HMC Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập: Theo kết quả tuyển dụng thực tế từ 3.000.000 - 6.000.0000đ/tháng +++ )

- Được training những kỹ năng về mảng tuyển dụng và chăm sóc nhân viên

- Có cơ hội được trở thành nhân viên chính thức của công ty.

- Hỗ trợ dấu thực tập và báo cáo (nếu cần)

- Được tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ Nhà sạch HMC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.