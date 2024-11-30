Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Mega Digital làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà GP Invest - 170 Đê La Thành, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Tham gia các buổi đào tạo về các sản phẩm, dịch vụ quảng cáo của công ty và đối tác.

Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ quảng cáo Digital Marketing, đặc biệt là TikTok và Google, thu thập thông tin liên hệ của khách hàng tiềm năng chất lượng cao và đưa lên hệ thống quản lý khách hàng của công ty.

Nghiên cứu thị trường độc lập, đề xuất các công cụ, kênh để thu thập thông tin và tiếp cận khách hàng tiềm năng.

Chủ động thu thập và phân tích dữ liệu, thông tin, phản hồi với cấp trên để cải thiện hiệu quả công việc.

Hỗ trợ Marketing và Sales đa phương tiện.

Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3,4, mới ra trường các chuyên ngành Kinh tế,Quản trị kinh doanh,.... ưu tiên từ các trường FTU, NEU,...

Có mức độ yêu thích nhất định với các lĩnh vực Martech, Adtech, Thương mại điện tử xuyên biên giới và nhạy bén với công nghệ.

Khả năng tiếng anh tốt (4 skills). Ielts trên 6.5

Sử dụng thành thạo Microsoft Office: Word, PowerPoint, Excel.

Có laptop cá nhân.

Tại Công ty Cổ phần Mega Digital Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương thưởng & phúc lợi hấp dẫn:

- Hỗ trợ lương cứng: 5.000.000 đồng/tháng + commission + thưởng (dự án/KPIs,...) đối với ứng viên làm Full-time

- Hỗ trợ lương cứng: 2.500.000 đồng/tháng + commission + thưởng (dự án/KPIs,...) đối với ứng viên làm Part-time (đăng ký tối thiểu 5b/tuần)

- Phụ cấp: công ty chi trả vé gửi xe.

- Thưởng kết quả kinh doanh cuối năm (đến 02 tháng lương), thưởng dự án (theo tình hình kinh doanh).

- Thời gian làm việc linh hoạt, được thưởng commission theo KPI, hệ số commission hấp dẫn đối với vị trí khối Sales.

- Được 1 ngày phép hưởng đủ lương /tháng, sau khi ký hợp đồng lao động chính thức. Cộng phép theo thâm niên: 5 năm cộng thêm 1 ngày phép.

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo pháp luật hiện hành.

- Được phục vụ tea-break hàng ngày (trái cây, bánh ngọt,...), luôn có sẵn trà và cafe; khu vực pantry tiện nghi, CBNV thuận tiện sử dụng.

- Chương trình du lịch nghỉ dưỡng cao cấp tối thiểu 1 năm 1 lần, teambuilding, YEP hàng năm; tổ chức tiệc sinh nhật, chế độ thăm hỏi CBNV, tứ thân Phụ mẫu, con cái ốm đau, Hiếu, Hỷ; CBNV sinh con; tổ chức sinh nhật cho CBNV.

- Làm việc 5 ngày/ tuần; nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật (8h30’ - 17h30’), thử việc 02 tháng.

Phát triển nghề nghiệp:

- Làm việc tại đối tác hàng đầu của Google tại thị trường châu Á Thái Bình Dương và Top TikTok Marketing Partner tại Việt Nam.

- Cơ hội tiếp cận với những dự án, khách hàng lớn mảng Digital Marketing (TikTok, Google,...)

- Làm việc cùng đội ngũ nhân sự tài năng, chuyên môn giỏi, kinh nghiệm, môi trường mở năng động.

- Lộ trình phát triển, thăng tiến rộng mở; được tạo điều kiện để phát huy tối đa năng lực của bản thân.

Văn hóa doanh nghiệp phong phú:

- Văn hóa công ty đặc sắc với nhiều hoạt động đoàn thể được quan tâm đầu tư: 08/3, 20/10, Team building, Year End Party, Mega thon,...

- Môi trường Gen Z nhiệt huyết, nhiều năng lượng tích cực, cởi mở và đổi mới.

- Làm việc trong môi trường: Trẻ trung - Năng động- Sáng tạo; Làm hết sức - Chơi hết mình; hợp tác theo 3 giá trị cốt lõi: Tốc độ – Kết quả – Chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Mega Digital

