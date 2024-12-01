Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BOBBIDI làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 524 Đường Láng - Láng Hạ - Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Quay source video và sản xuất hình ảnh để đưa về kho lưu trữ chung.

Edit nội dung, quay, cắt, dựng video ngắn theo kịch bản.

Chụp hình ảnh theo brief được giao

Chỉnh sửa kịch bản và tham gia vào quá trình xây dựng kịch bản

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có cảm thụ về tốt về bố cục (ưu tiên ứng viên có công cụ quay chụp).

Có kỹ năng edit cơ bản.

Sử dụng cơ bản các phần mềm như Adobe Premiere, After Effect, Capcut,...

Ứng viên có định hướng ra trường phát triển trong ngành marketing, truyền thông, branding, digital marketing.

Yêu cầu có trách nhiệm cao, kỷ luật tự giác và tác phong chuyên nghiệp, từng tham gia đảm nhiệm các nhiệm vụ trong CLB, tổ chức; chịu được áp lực cao, khả năng tìm tòi và tự học tốt là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BOBBIDI Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc:

Theo lịch đăng ký với quản lý trực tiếp, đảm bảo lên văn phòng 3 buổi/tuần. Đảm bảo 9 tiếng/tuần.

Quyền lợi - Chế độ:

Trực tiếp tham gia các hoạt động MKT và chiến dịch thực tế giúp nâng cao kinh nghiệm làm việc, khả năng tổ chức công việc và khả năng làm việc đội nhóm

Được cố vấn chuyên môn đào tạo training trực tiếp 1-1 từ Quản lý có kinh nghiệm lâu lăm trong ngành.

Được đào tạo và hướng dẫn ứng dụng các concept trong Marketing, công cụ quản lý dự án và quản lý campaign và task công việc.

Giai đoạn 1 (Giai đoạn học việc): Hỗ trợ 1.000.000 VNĐ/tháng sau 2 tháng đầu kể từ khi nhận nhận Thư mời nhận việc.

Giai đoạn 1 (Giai đoạn học việc

Giai đoạn 2 (Thực tập): Hỗ trợ 1.500.000 VNĐ - 2.500.000 VND sau khi vượt qua vòng đánh giá kỹ năng của Trưởng nhóm và quản lý.

Giai đoạn 2 (Thực tập

Hỗ trợ dấu thực tập, ưu tiên xét tuyển trở thành nhân viên chính thức đối với các TTS phù hợp với tiêu chí lựa chọn của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BOBBIDI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin