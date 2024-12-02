Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM CHUYÊN NGHIỆP TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa C, Vinaconex 2, kđt Kim Văn Kim Lũ, Đại Kim, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

1.Hỗ trợ khách hàng:

Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu, thắc mắc từ khách hàng về hệ thống quản lý tour du lịch.

Hướng dẫn khách hàng sử dụng phần mềm quản lý tour du lịch

2. Tư vấn và giải đáp:

Cung cấp thông tin, giải thích tính năng của phần mềm

Hỗ trợ khách hàng khắc phục sự cố hoặc đưa ra giải pháp kịp thời.

3. Đào tạo khách hàng mới:

Tổ chức các buổi hướng dẫn sử dụng phần mềm cho khách hàng mới.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên mới tốt nghiệp hoặc có bằng Cao đẳng/Đại học ngành Du lịch

Sẵn sàng học hỏi, yêu thích công nghệ và làm việc với phần mềm quản lý Du lịch

Không yêu cầu, sẽ được đào tạo từ A-Z.

Chăm chỉ, có trách nhiệm, và biết đặt khách hàng lên hàng đầu.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM CHUYÊN NGHIỆP TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

Bạn học Du lịch? Công việc này sẽ giúp bạn nắm bắt cách sử dụng phần mềm quản lý tour du lịch – một kỹ năng quan trọng để phát triển trong ngành.

Chưa có kinh nghiệm? Chúng tôi sẽ đào tạo bạn từ A đến Z để bạn tự tin bắt đầu sự nghiệp.

Muốn đi xa hơn? Kỹ năng công nghệ kết hợp kiến thức du lịch sẽ là bước đệm để bạn chinh phục những vị trí cao hơn trong tương lai.

Đào tạo bài bản: về hệ thống quản lý tour du lịch – mở rộng cơ hội nghề nghiệp.

Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp.

Thu nhập hấp dẫn: kèm lộ trình phát triển rõ ràng.

Cơ hội phát triển lâu dài: trong lĩnh vực du lịch kết hợp công nghệ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM CHUYÊN NGHIỆP TOÀN CẦU

