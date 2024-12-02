Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần Giáo dục SK Global làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô NT, Khu đô thị Văn Khê, Đường Nguyễn Thanh Bình, Phường La Khê, Hà Đông, Quận Hà Đông

Hỗ trợ sản xuất nội dung truyền thông

Tham dự hoạt động, phỏng vấn, viết bài

Chụp ảnh hoạt động của học sinh, giáo viên

Hỗ trợ các hoạt động tổ chức hội thảo, talkshow theo phân công (hậu cần và truyền thông)

Hỗ trợ vận hành các kênh truyền thông theo phân công: Fanpage, website...

Các hoạt động khác theo phân công

Sinh viên đang học năm 3,4 hoặc đã ra trường và đang tìm kiếm cơ hội trải nghiệm

Chuyên ngành theo học: Báo chí, ngôn ngữ học, truyền thông, ngoại ngữ, marketing, ngoại giao,,...

Có nhu cầu tìm hiểu thực tế công việc truyền thông, marketing để tích lũy kinh nghiệm.

Có kiến thức cơ bản về viết, có khả năng chụp ảnh, quay phim (sẽ được đào tạo thêm).

Chăm chỉ, năng động. Có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Anh là một lợi thế.

Tại Công ty cổ phần Giáo dục SK Global Thì Được Hưởng Những Gì

Trải nghiệm môi trường truyền thông giáo dục chuyên nghiệp, bài bản. Học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên viên truyền thông.

Được đào tạo về các kỹ năng viết bài, kỹ thuật chụp hình, quay, dựng, thiết kế

Cơ hội nhận được thư giới thiệu từ trưởng đơn vị.

Hỗ trợ ăn sáng, ăn trưa trong thời gian thực tập.

