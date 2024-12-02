Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần Giáo dục SK Global làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty cổ phần Giáo dục SK Global
- Hà Nội: Lô NT, Khu đô thị Văn Khê, Đường Nguyễn Thanh Bình, Phường La Khê, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ sản xuất nội dung truyền thông
Tham dự hoạt động, phỏng vấn, viết bài
Chụp ảnh hoạt động của học sinh, giáo viên
Hỗ trợ các hoạt động tổ chức hội thảo, talkshow theo phân công (hậu cần và truyền thông)
Hỗ trợ vận hành các kênh truyền thông theo phân công: Fanpage, website...
Các hoạt động khác theo phân công
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chuyên ngành theo học: Báo chí, ngôn ngữ học, truyền thông, ngoại ngữ, marketing, ngoại giao,,...
Có nhu cầu tìm hiểu thực tế công việc truyền thông, marketing để tích lũy kinh nghiệm.
Có kiến thức cơ bản về viết, có khả năng chụp ảnh, quay phim (sẽ được đào tạo thêm).
Chăm chỉ, năng động. Có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Anh là một lợi thế.
Tại Công ty cổ phần Giáo dục SK Global Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo về các kỹ năng viết bài, kỹ thuật chụp hình, quay, dựng, thiết kế
Cơ hội nhận được thư giới thiệu từ trưởng đơn vị.
Hỗ trợ ăn sáng, ăn trưa trong thời gian thực tập.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Giáo dục SK Global
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
