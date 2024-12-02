Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM CHUYÊN NGHIỆP TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM CHUYÊN NGHIỆP TOÀN CẦU
- Hà Nội: Tòa C, Vinaconex2, kđt Kim Văn Kim Lũ, đường Nghiêm Xuân Yêm, Đại Kim, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Tham gia cùng đội ngũ Tester trong việc kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm phần mềm.
Hỗ trợ lập kế hoạch kiểm thử, thiết kế test case, thực hiện kiểm thử chức năng, kiểm thử tích hợp, kiểm thử hệ thống.
Ghi nhận và báo cáo lỗi phát sinh trong quá trình kiểm thử.
Làm việc với kỹ thuật để fix lỗi hệ thống
Hỗ trợ khách hàng trong quá trình sửa dụng sản phẩm của Công ty
Công ty sẽ cầm tay chỉ việc, hướng dẫn công việc đến khi quen việc
Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của trưởng nhóm.
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức cơ bản về kiểm thử phần mềm, hiểu rõ các khái niệm cơ bản về Test Case.
Nắm vững kiến thức về hệ cơ sở dữ liệu, có khả năng viết câu lệnh SQL cơ bản.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM CHUYÊN NGHIỆP TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì
Được học hỏi, tiếp cận và làm việc với các công nghệ mới.
Được đào tạo bài bản về kiến thức và kỹ năng kiểm thử phần mềm.
Được hỗ trợ, hướng dẫn bởi đội ngũ Tester giàu kinh nghiệm.
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khi kết thúc chương trình thực tập.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM CHUYÊN NGHIỆP TOÀN CẦU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
