Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần đầu tư Minh Hưng làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty Cổ phần đầu tư Minh Hưng
- Hà Nội: SB 164, Vinhomes Ocean Park 2, Văn Giang, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 3 Triệu
Hỗ trợ các công việc hành chính văn phòng trong lĩnh vực bất động sản
Được tham gia các chương trình đào tạo về kiến thức sản phẩm, kĩ năng, chuyên môn, quy trình làm việc trong văn phòng BĐS
Hỗ trợ đội ngũ sales trong việc chuẩn bị tài liệu, báo cáo liên quan đến các giao dịch bất động sản
Có thể lựa chọn phòng ban thực tập như Phòng kinh doanh, Nhân sự hoặc Marketing
Hỗ trợ trong việc tổ chức các sự kiện, event của công ty
Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các ngành liên quan đến Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc Công nghệ thông tin
Thành thạo các kỹ năng Tin học văn phòng, đặc biệt là Microsoft Word và các ứng dụng khác trong bộ Microsoft Office
Có kiến thức cơ bản về SEO và marketing online
Có khả năng học hỏi nhanh, chủ động và sáng tạo trong công việc
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt
Có tinh thần cầu tiến, sẵn sàng học hỏi về lĩnh vực bất động sản
Tại Công ty Cổ phần đầu tư Minh Hưng Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong môi trường kinh doanh thực tế
Nhận trợ cấp thực tập từ 1.000.000-3.000.000/ tháng.
Có cơ hội được cân nhắc cho vị trí chính thức sau khi kết thúc thời gian thực tập
Cấp dấu mộc sau thời gian thực tập
Được tham gia các hoạt động nội bộ của công ty như teambuilding, các buổi đào tạo
Đột phá thu nhập từ hoa hồng bất động sản nếu phát sinh doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần đầu tư Minh Hưng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
