Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần đầu tư Minh Hưng làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: SB 164, Vinhomes Ocean Park 2, Văn Giang, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

Hỗ trợ các công việc hành chính văn phòng trong lĩnh vực bất động sản

Được tham gia các chương trình đào tạo về kiến thức sản phẩm, kĩ năng, chuyên môn, quy trình làm việc trong văn phòng BĐS

Hỗ trợ đội ngũ sales trong việc chuẩn bị tài liệu, báo cáo liên quan đến các giao dịch bất động sản

Có thể lựa chọn phòng ban thực tập như Phòng kinh doanh, Nhân sự hoặc Marketing

Hỗ trợ trong việc tổ chức các sự kiện, event của công ty

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm làm việc trước đó

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các ngành liên quan đến Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc Công nghệ thông tin

Thành thạo các kỹ năng Tin học văn phòng, đặc biệt là Microsoft Word và các ứng dụng khác trong bộ Microsoft Office

Có kiến thức cơ bản về SEO và marketing online

Có khả năng học hỏi nhanh, chủ động và sáng tạo trong công việc

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt

Có tinh thần cầu tiến, sẵn sàng học hỏi về lĩnh vực bất động sản

Tại Công ty Cổ phần đầu tư Minh Hưng Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động trong lĩnh vực bất động sản

Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong môi trường kinh doanh thực tế

Nhận trợ cấp thực tập từ 1.000.000-3.000.000/ tháng.

Có cơ hội được cân nhắc cho vị trí chính thức sau khi kết thúc thời gian thực tập

Cấp dấu mộc sau thời gian thực tập

Được tham gia các hoạt động nội bộ của công ty như teambuilding, các buổi đào tạo

Đột phá thu nhập từ hoa hồng bất động sản nếu phát sinh doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần đầu tư Minh Hưng

