Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Mức lương
Đến 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 16, Tòa nhà CMC, 11 Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Đến 3 Triệu
Tiến hành nghiên cứu và thu thập dữ liệu liên quan đến thị trường Global.
Phân tích dữ liệu và chuẩn bị báo cáo tóm tắt.
Hỗ trợ chuẩn bị tài liệu thuyết trình và báo cáo.
Tham gia các cuộc họp nhóm và đóng góp ý tưởng cho dự án.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng nhóm nghiên cứu.
Với Mức Lương Đến 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 3 hoặc năm cuối chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính hoặc các lĩnh vực liên quan. Có khả năng làm fulltime
Kỹ năng nghiên cứu, phân tích và tổng hợp thông tin tốt.
Khả năng viết và trình bày rõ ràng, mạch lạc.
Thành thạo Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).
Đã từng thực tập hoặc có kinh nghiệm trong các dự án nghiên cứu là một lợi thế.
Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả.
Tiếng anh tốt từ 6.5 IELTS hoặc tương đương
Kỹ năng nghiên cứu, phân tích và tổng hợp thông tin tốt.
Khả năng viết và trình bày rõ ràng, mạch lạc.
Thành thạo Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).
Đã từng thực tập hoặc có kinh nghiệm trong các dự án nghiên cứu là một lợi thế.
Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả.
Tiếng anh tốt từ 6.5 IELTS hoặc tương đương
Tại Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động.
Học hỏi từ các chuyên gia trong ngành.
Tham gia vào các dự án quan trọng và có tác động.
Chứng nhận thực tập và thư giới thiệu được cung cấp.
Cơ hội phát triển và chuyển sang vị trí chính thức sau thời gian thực tập.
Mức hỗ trợ TTS Fulltime 3tr/1 tháng
Học hỏi từ các chuyên gia trong ngành.
Tham gia vào các dự án quan trọng và có tác động.
Chứng nhận thực tập và thư giới thiệu được cung cấp.
Cơ hội phát triển và chuyển sang vị trí chính thức sau thời gian thực tập.
Mức hỗ trợ TTS Fulltime 3tr/1 tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
