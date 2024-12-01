Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CÂN ĐẨU VÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Listing sản phẩm theo yêu cầu của từng store Etsy, Amazon, Tiktokshop US,...

Xử lý nội dung sản phẩm (content A+, mô tả sản phẩm, giá bán, tên sản phẩm,...)

Hỗ trợ vận hành các sàn TMĐT

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Về kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm

1. Về kinh nghiệm:

2. Kiến thức, trình độ:

Kiến thức cơ bản về truyền thông, POD

Ưu tiên sinh viên năm ba, năm cuối các trường Đại học, Cao đẳng chuyên ngành các ngành digital marketing, marketing... hoặc đang theo học các khóa học lĩnh vực tương tự

3. Kỹ năng:

- Thành thạo các tác vụ cơ bản về ứng dụng Word, Excel, Google,... cơ bản

- Tiếng anh đọc hiểu ở mức khá

- Kỹ năng Teamwork và Report công việc tốt

4. Về phẩm chất, thái độ:

- Tinh thần chủ động, tích cực trong công việc

- Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, chăm chỉ, ham học hỏi và chịu được áp lực.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CÂN ĐẨU VÂN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 2.500.000

- Cung cấp máy tính, trang thiết bị làm việc

- Được trực tiếp training từ A-Z và thực hành các kỹ năng liên quan đến listing và vận hành các sàn TMĐT

- Có cơ hội phát triển cao trong nghề nghiệp

- Hỗ trợ xác nhận báo cáo thực tập, nhận xét đánh giá, dấu mộc, gửi email xác nhận với trường đại học.

Thời gian làm việc:

- Làm việc offline tại văn phòng: 4 giờ/ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (có thể sắp xếp sao cho phù hợp với lịch cá nhân).

- Địa điểm làm việc: Tầng 5, số 11 Phố Lưu Quang Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CÂN ĐẨU VÂN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin