Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu

Mức lương 4 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vimhome Riverside, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 4 - 5 Triệu

Hỗ trợ đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ ứng viên

Quản lý, lưu trữ hồ sơ nhân sự (được đào tạo)

Quản lý, trình ký hợp đồng nhân sự (được đào tạo)

Cập nhật thông tin nhân sự lên phần mền nhân sự (được đào tạo)

Các công việc khác do quản lý giao.

Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chăm chỉ, thật thà và cầu tiến

Yêu thích mỹ phẩm, Spa làm đẹp.

Cao từ 1m57 trở lên (vì hay làm lễ tân hỗ trợ sự kiện)

Làm được Fulltime

Tốt nghiệp các trưởng cao đẳng, đại học chuyên ngành quản trị nhân lực, luật...

Tại Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc Thì Được Hưởng Những Gì

Lương hỗ trợ TTS: 4.000.000 + PC ăn 30.000đ/ngày

Có lộ trình đào tạo rõ ràng

Được đào tạo các kiến thức về Nhân sự

Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến trong công việc

Được cân nhắc lên làm nhân viên chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin