Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu

Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc
Ngày đăng tuyển: 03/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc

Mức lương
4 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Vimhome Riverside, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 4 - 5 Triệu

Hỗ trợ đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ ứng viên
Quản lý, lưu trữ hồ sơ nhân sự (được đào tạo)
Quản lý, trình ký hợp đồng nhân sự (được đào tạo)
Cập nhật thông tin nhân sự lên phần mền nhân sự (được đào tạo)
Các công việc khác do quản lý giao.

Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chăm chỉ, thật thà và cầu tiến
Yêu thích mỹ phẩm, Spa làm đẹp.
Cao từ 1m57 trở lên (vì hay làm lễ tân hỗ trợ sự kiện)
Làm được Fulltime
Tốt nghiệp các trưởng cao đẳng, đại học chuyên ngành quản trị nhân lực, luật...

Tại Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc Thì Được Hưởng Những Gì

Lương hỗ trợ TTS: 4.000.000 + PC ăn 30.000đ/ngày
Có lộ trình đào tạo rõ ràng
Được đào tạo các kiến thức về Nhân sự
Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến trong công việc
Được cân nhắc lên làm nhân viên chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà VMT, ngõ 82 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

